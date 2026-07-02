V Telči je čtyřtunová socha psa od Františka Skály jako předzvěst jeho výstavy

U Štěpnického rybníka v Telči ode dneška stojí čtyřtunová drátěná socha psa Vulpes Gott. Hodinu před polednem přicestovala připevněná popruhy na nákladním návěsu ze Zlína. Na hráz rybníka ji pracovníci osadili pomocí jeřábu pod dohledem autora díla Františka Skály. Instalace plastiky je prvním počinem chystané Skálovy výstavy "obrazy a ...", která bude v Městské galerii Hasičský dům od 5. srpna do 3. ledna.
Dílo je umístěné u ulice Na Baště, jíž procházejí turisté na historické náměstí Zachariáše z Hradce. Jak dlouho drátěný pes v Telči zůstane, se uvidí, řekl Skála. "Po dobu trvání mojí výstavy, možná dýl. Každopádně je mu tady velmi dobře," řekl ČTK. Předtím s pomocí kurátora telčské výstavy Davida Bartoně připevnil soše mohutné ucho, které muselo být sundané kvůli transportu.
Plastika vytvořená v roce 2022 na délku měří okolo sedmi metrů. "Je to asi největší socha, kterou jsme tu kdy měli," řekl telčský místostarosta Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Dopravit dílo na hráz rybníka nebylo jednoduché. "Máme tady velké převýšení, je tady strom a pohyb lidí," podotkl.
Celým jménem Vulpes Gott Dratoslav von Mischling představuje podle autora pomník ohrožených, přehlížených a odstrkovaných bytostí – antihrdinů stojících na okraji společnosti. Kromě Zlína už byl v Drážďanech a v Liberci.
V Městské galerii Hasičský dům budou podle kurátora vystavené obrazy, které Skála maloval pod vlivem primitivního australského umění a původními hlinkami. Na vernisáži 5. srpna umělec vystoupí i s kytarou. Nový dokument o tomto výtvarníkovi, performerovi a hudebníkovi Veřejný prostor Františka Skály, který mapuje i vznik monumentální sochy psa, se bude v Telči promítat 14. srpna. Skála pak bude hrát se svou kapelou Třaskavá směs na festivalu Prázdniny v Telči.