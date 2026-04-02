V Třebíči bude korejská restarurace, i kvůli manažerům z Dukovan

V Třebíči bude korejská restaurace. Zájem otevřít ji v městské budově má pražská společnost Bramasole Prague hlavně kvůli lidem z korejské společnosti KHNP, která bude stavět nové bloky elektrárny v Dukovanech. Řekl to dnes novinářům starosta Třebíče Pavel Pacal.
"Je to hodně propojeno s výstavbou v Dukovanech. Myslím si, že je to i na základě nějakého popudu společnosti KHNP, možná i jihokorejského velvyslance, protože oni mají tyto aktivity hodně propojené," řekl Pacal. Korejští manažeři, kteří působí v Třebíči a okolí, si podle něj "lehounce stěžují", že jen s českým jídlem v regionu dlouho nevydrží.
Prostor v městském objektu na Karlově náměstí mezi radnicí a knihovnou si společnost pronajme od letošního října na 15 let. Roční nájem bude 280.000 korun s doložkou každoročně zohledňující inflaci. Součástí nájmu bude i možnost venkovní zahrádky, která se nachází za domem u průchodu na Komenského náměstí.
V září v objektu skončí stávající nájemce, který v něm provozuje bufet. Podle Pacala o pronájem nikdo jiný než pražská společnost zájem neprojevil.