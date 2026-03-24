V Třebíči bude o víkendu osmapadesáté Loutkářské jaro

V Třebíči se o víkendu uskuteční 58. ročník Loutkářského jara. Přihlášené soubory se bude ucházet o možnost zúčastnit se celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim. V Třebíči uvedou sedm představení určených především pro nejmenší děti. V předchozích dvou letech byl nejúspěšnější soubor Poklad Hlinsko, řekla ČTK za pořádající Městské kulturní středisko Třebíč Jaroslava Burketová.
Představení se budou konat v Národním domě. V sobotu i v neděli program začne v 10:00.
V porotě, která bude o přímé postupu či postupu do užšího výběru na Loutkářskou Chrudim rozhodovat, usednou Jaroslav Dejl a Iveta Grmelová, oba mají zkušenosti s divadlem i výukou. Doplní je Tomáš Mohapl Doležal z brněnského střediska volného času Lužánky, kde se také věnuje i divadlu. Posuzovat budou vedle souboru Poklad Hlinsko také Loutkové divadlo Kašpárek Uherské Hradiště, profesionální soubor Damúza Praha, Loutkový soubor Klubíčko Napajedla a soubor Loutkino Brno.
Pětasedmdesátý ročník celostátní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim se uskuteční od 30. června do 6. července. Podle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu se letos postupových soutěží na Loutkářskou Chrudim koná 11. První byla 7. března v Praze, poslední bude 19. dubna v Plzni.
U zrodu třebíčské přehlídky amatérských souborů, které se věnují tvorbě pro děti, stál lékař Miloš Blaha (1921 - 2010). V roce 1959 založil v Třebíči divadelní soubor Zdravíčko. Věnoval se mu jako autor a režisér, sám také loutky vyráběl. Loutkářské jaro se v Třebíči uskutečnilo poprvé v roce 1967, zrušené bylo jen v době pandemie covidu-19.