V Třebíči dnes naměřili 40,6 stupňů Celsia. Pro Vysočinu je to rekord

V Třebíči dnes meteorologové naměřili 40,6 stupně Celsia. Je to absolutní rekord na Vysočině, uvedla Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Upozornila ale, že stanice Třebíč měří teploty teprve 12 let. Rekordy pro dnešek byly dnes překonané na ostatních stanicích měřících přes 30 let.
Přes 38 stupňů Celsia se dnes dostaly na Vysočině teploty také v Dukovanech, Velkém Meziříčí a Kostelní Myslové.
Přes 40 stupňů teplota vystoupala i na jiných místech Česka, ve Strážnici bylo 40,9 stupně Celsia. Čtyřicítka padla i v Doksanech na Litoměřicku, v Plzni-Bolevci či Plzni-Mikulce, v Tuhani na Mělnicku, ve středočeských Dobřichovicích nebo na pražských stanicích v Komořanech a na Karlově.
Vysoké teploty budou na Vysočině panovat podle předpovědi meteorologů i ve středu, dostanou se na 35 až 38 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno. Později bude mraků přibývat a mohou být bouřky se srážkami do 30 milimetrů.