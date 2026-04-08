V Třebíči dneš titulem mistrů rukodělné výroby ocenili tvůrce kachlových kamen

Kraj Vysočina dnes ocenil práci Barbory a Jiřího Jindrových, kteří v Dušejově na Jihlavsku vyrábějí keramická kamna. V třebíčském zámku převzali titul Mistrů tradiční rukodělné výroby, kterými kraj od roku 2016 oceňuje osobnosti s mimořádnou pílí, umem a přístupem k tradicím.
Jindrovi vytvářejí kachlová kamna už 17 let. Jejich práci je možné obdivovat v Podhájském mlýnu ve skanzenu ve Strážnici nebo ve Stříbrném domě v Jihlavě. Teď je podle Jindrové čas věnovat se kamnům v jejich domě. "Pustili jsme se do rekonstrukce našeho domu, což je taky poměrně zajímavá usedlost. Našli jsme původní střepy z kamen a budeme kamna podle toho rekonstruovat. Ale nikdy neděláme, pokud není taková poptávka, úplné repliky. Spíš se necháme historií inspirovat a rádi vytvoříme něco nového," řekla dnes ČTK Jindrová.
Volnost tvorby podle ní dává jen dobře zvládnutá technika a znalosti konstrukce kamen i práce s keramikou. "Když máte zvládnuté řemeslo, můžete si říct, co se vám líbí a jak toho docílíte. Takže si opravdu můžeme hrát, dělat repliky, autorské rekonstrukce i úplně nové topidlo," řekla Jindrová. Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze a práci s keramikou se věnuje od roku 1991. Byla to právě léta praxe, která se v roce 2009 začala úročit při návrzích a výrobě keramických kachlů. "Keramika je především o zkušenostech. Musíte mít za sebou obrovské množství výpalů a znát materiály. Jedna věc je hrát si, druhá věc je udělat na kamna třeba 150 kachlů, které jsou prostě technicky zvládnuté," dodala Jindrová.
Titul uděluje krajské zastupitelstvo na návrh Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, které spadá pod Muzeum Vysočiny Třebíč. V jednom kalendářním roce je možné udělit až tři tituly. Cílem je podle mluvčí kraje Jitky Svatošové ocenit skutečné mistry, kteří vynikají ve svém řemesle, dokonale ovládají postupy a technologii výroby, a tím pomáhají uchovávat tradice a předávají svoje dovednosti dalším generacím.
V předchozích letech se seznam mistrů rozrostl na 22 jmen. Mezi oceněnými je i výrobce pilníků a rašplí Drahomír Smejkal, kolář Aleš Uherek nebo šindelář Jindřich Holub. Loni byli za výrobu slaměných ozdob oceněni Jana a Ivo Kratochvílovi a perníkářka Eva Řezníčková.