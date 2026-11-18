Tradiční vánoční výstavu betlémů letos třebíčské muzeum věnuje tvorbě výtvarníka Vojtěcha Kubašty. Vernisáž bude 26. listopadu a výstavu si bude možné prohlédnout do 17. ledna příštího roku, uvedl kurátor muzea Tomáš Hartman. V zámecké konírně se výstava koná pravidelně 13. rokem, předtím byly betlémy stálou součástí muzejních expozic. Za betlémy budou moci lidé také do Třeště na Jihlavsku nebo do želivského kláštera.
Kubašta byl výtvarník a architekt. Svůj umělecký i technický talent využil při tvorbě prostorových knih často s mechanickými prvky. Jeho tvorba měla mezinárodní úspěch.
Ilustroval přes 150 prostorových pohyblivých knih, několik set titulů klasických prostorových knih, desítky betlémů a prostorové i ploché pohlednice či omalovánky. Vytvořil také trojrozměrné knižní verze filmů studia Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků, Méďa Béďa, Mickey Mouse a 101 dalmatinů. Jeho díla jsou v muzeích v Itálii, Austrálii, Japonsku a Číně. Velkou kolekci výtvarníkových knih schraňuje americké muzeum Bienes Museum of the Modern Book na Floridě.
Sbírka betlémů třebíčského muzea má zhruba 170 položek, některé z nich ale zahrnují i 1000 jednotlivých částí betlémů. Vánoční výstavy jsou pravidelně tvořené domácími betlémy i těmi zapůjčenými z různých regionů v Česku a ze zahraničí.
Letos bude z třebíčských sbírek vystaven betlém Eduarda Klause. "Právě osobnost Eduarda Klause tvoří symbolické propojení obou tvůrců. Jeho životní osudy se totiž pravděpodobně uzavírají ve Vídni někdy po roce 1904, zatímco Vojtěch Kubašta se ve stejném městě o deset let později narodil," dodal Hartman.
Rozsáhlou betlémářskou tradici má na Vysočině také Třešť na Jihlavsku. Místní vyřezávané betlémy jsou k vidění ve stálé expozici v Schumpeterově domě. Nyní se v ní ale dokončuje pravidelná přestavba a znovu se otevře 5. prosince.
V humpoleckém Muzeu Aleše Hrdličky plánuje zahájit výstavu betlémů ze sbírek Josefa Horkého 29. listopadu. Přístupná bude do 27. prosince. Také želivský klášter plánuje 29. listopadu zahájit výstavu betlémů. V Malovaném refektáři si ji bude možné prohlédnout do 15. ledna příštího roku.