V Třebíči skončila obnova pobočky knihovny, poprvé se lidem otevře 16. září

Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září, půjčování knih začne 29. září, řekla ČTK ředitelka knihovny Marie Dočkalová. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun, za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu korun.
Příští týden ve středu v 17:00 se knihovna otevře při příležitosti Noci literatury. Festival se v Česku koná od roku 2006. Představuje současnou evropskou literaturu v českých překladech a propojuje literaturu s poznáváním netradičních míst. Veřejné čtení bude v pobočce od 18:00. Znovu se knihovna otevře 18. září na křest knihy Antonína Zvěřiny Honzík jede do Koníkova a 25. září, kdy bude hostit hudební vzpomínku na skladatele Jaroslava Ježka. "Knihovna začne půjčovat v úterý 29. září v 8:30, protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven," řekla Dočkalová.
Pobočka městské knihovny, která byla od roku 2004 v bývalém kulturně-vzdělávacím zařízení z 80. let minulého století, byla kvůli přestavbě od loňského jara zavřená. Dětské knihy si bylo možné půjčovat v uvolněné třídě nedaleké Základní školy Na Kopcích, kde se konaly i besedy knihovny. "Dospělý fond jsme měli uložený na pobočce v Borovině. Tento fond tam ale také jen neležel. Protože se lidé za covidu naučili pracovat s on-line katalogem, objednávat si knížky a vyzvedávat je u nějakého okénka, dělali jsme to také tak," řekla Dočkalová.
Výraznou pomocí při bezkontaktním půjčování je výpůjční box. V Borovině funguje od roku 2023 a má ho i opravená pobočka, u které bude v provozu také automatizovaný box na vracení knih.
Původní budova, ze které při přestavbě mnoho nezbylo, byla podle Dočkalové ve špatném technickém stavu. Vzlínala v ní vlhkost, měla zvlněné podlahy a nedostatečnou elektroinstalaci, navíc nedostačovala ani prostorem. V původním vysokém sále je nyní galerie, na které je hlavní část dětského oddělení. Prostor pro veřejné akce lze od knihovny oddělit skleněnou stěnou a závěsem.
Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885. Její fond čítá přibližně 170.000 knih, asi 7000 z nich se každoročně obměňuje. Knihovna má kromě hlavního pracoviště v Hasskově ulici pobočky v Modřínové a Okružní ulici v Borovině.
Přestavbou pobočky v Modřínové ulici město završilo stavební úpravy svých knihoven, které mohlo asi ze 70 procent platit z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Od loňského ledna je v provozu opravená hlavní budova a na jaře bylo dokončené rozšíření knihovny v Okružní ulici.