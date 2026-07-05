V Třešti na Jihlavsku začal 24. ročník Dřevořezání, přijelo 58 řezbářů

Autor: ČTK
  11:20aktualizováno  11:20
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| foto: ČTK

V Třešti na Jihlavsku začal 24. ročník Dřevořezání. V zahradě Schumpeterova domu mohou lidé až do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou betlému, který už má přes 1500 figurek. Přidat do něj další je jedinou povinností, kteří účastníci třešťského setkání mají, řekla ČTK Eva Požárová, místostarostka Třeště (Nestraníci) a členka pořádajícího Spolku přátel betlémů.

Setkání řezbářů je zajímavé pro diváky i pro řezbáře, kteří mohou od svých kolegů získávat dobré rady, inspirace i návody na práci. "Lidé sem jezdí rádi, jezdí si popovídat. Není to jen o tom vyřezat figurky, je to o přátelském setkání. A že se vracejí, je prostě nádherné," řekla Požárová.

Už počtvrté do Třeště přijela i Hana Skálová z Prahy, která se řezbářství věnuje dlouho. Stejně dlouho ale odolávala pozvání svých přátel, protože se necítila na účast v Dřevořezání dost zručná. "Když jsem ale tuhle výzvu vzala, jezdím sem strašně ráda, protože je tady tak úžasná atmosféra a nikdo neřeší, jestli má někdo figurku takovou, nebo makovou. S lidmi tady mě pojí přátelství, pocit naprosté pohody a radosti," řekl Skálová.

Pro nováčky na setkání má jedinou radu - aby si figurku, kterou budou věnovat do místního betléma, předem částečně připravili. Svoji první při dvoudenním setkání dokončit nestihla, musela ji pak do Třeště doručit se zpožděním. Letos do betlému věnuje slona. "Člověk musí řezat zvířata a věci, které mají jasné atributy. Takže i když se to úplně nepovede a má to chobot, každý pozná, že je to slon," řekla Skálová.

Celá zahrada je jednou velkou dílnou, na které vznikají drobné i větší sošky zvířat i lidí, dekorace do zahrad i praktické předměty či šperky. K vidění je práce s drobnými dláty i motorovou pilou.

Na Dřevořezání se prezentují také místní řezbářské kroužky pro děti i dospělé, kteří se kvůli získání nové dovednosti do Třeště pravidelně sjíždějí i ze vzdálenějších míst. Řezbářský spolek v Třešti má asi 70 členů.

Betlém, který při setkání vzniká, je součástí expozice betlémů přímo v Schumpeterově domě.

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