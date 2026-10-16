V úvodu knižního veletrhu v H. Brodě dali ceny předseda Senátu a astronomové

Cenu za knihu o svobodě při dnešním zahájení 36. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dostala od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Martina Kopečková, autorka knihy Žena v pasti, v níž se zabývá domácím násilím. Čtyři tituly nominovali knižní influenceři. Své ocenění Littera Astronomica v krajské knihovně vyhlásila také Česká astronomická společnost. Cenu udělila Antonínu Švejdovi, kurátoru astronomických sbírek Národního technického muzea.
"Je letitým kurátorem, absolutním znalcem přístrojové techniky v tomhle oboru po mnoho století zpátky. A jeho schopnost to vložit do knižní literatury je úctyhodná," uvedl místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan.
Martina Kopečková řekla, že se s případy domácího násilí setkávala ve své profesi, je psycholožka. Uvedla, že oběti moc nevěděly, jak z toho ven, a setkávaly se s předsudky společnosti. Nepopisuje ale konkrétní případ. "Já jsem chtěla hodně srozumitelným způsobem napsat poutavý příběh o tom, jak snadno může domácí násilí vznikat," řekla.
Na dvoudenní veletrh se přihlásilo 167 vystavovatelů, rekordní počet. Je to tím, že asi 20 procent jsou malí začínající nakladatelé, spolky i autoři vydávající vlastním nákladem. Veletrh je pro ně příležitost, jak na sebe upozornit, uvedla ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová. Český knižní trh se podle ní stále víc centralizuje, velké nakladatelské skupiny pohlcují ty menší. "A pro menší nakladatele nebo pro autory, kteří vydávají vlastním nákladem, je čím dál těžší, aby se jejich kniha prosadila, aby se dostala na viditelné místo do knihkupectví, na internetové stránky," řekla.
Při dnešním zahájení Hejkalová připomněla také čestné hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu, jehož se také zúčastnila. "Mnoho autorů i nakladatelů z Frankfurtu přijelo sem do Havlíčkova Brodu, neříkám, že úplně přímo. Takže tady je taková malá repríza," řekla.
Veletržním prostorem je jako každý rok kulturní dům Ostrov. Část doprovodného programu hostí sousední krajská knihovna. V doprovodném programu je víc než stovka pořadů. Při besedách a autorských čteních se představí řada spisovatelek a spisovatelů. Nebudou chybět ani ilustrátoři, překladatelé a další tvůrci knih.
Předání ceny České astronomické společnosti v Havlíčkově Brodě se už stalo tradicí. Ocenění předsedy Senátu za knihu o svobodě bylo předané podruhé. Loni ji získal Petr Třešňák za knihu Důstojnost zabývající se životem lidí s intelektovým postižením a poruchami chování.