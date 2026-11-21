Ve Žďáru nad Sázavou dnes začal třetí ročník světelných instalací Probuďte světlo! Pro kulturně-kreativní centrum na tamním zámku ho připravili audiovizuální umělci Zdeněk Durdil a Jakub Deml společně s designérem Matyášem Barákem. Prostor sálu Archa proměnili v místo na pomezí výstavy a herny určené dospělým i dětem. Světelné instalace budou přístupné do 3. ledna příštího roku, uvedla za pořadatele Markéta Drdlová.
"Návštěvníci se mohou stát i scénografy a světelnými designéry. Mohou si rozhýbat animace v sále, zahrát si se stíny, promítnout si světlo na závěs, na plátno nebo do mlhy," řekla Drdlová. Nabízí se jim i světelná hra s pískem nebo barevnou vitráží.
I předchozí dva ročníky byly podle Drdlové interaktivní. Světelné instalace byly ale především venkovní, takže na požadovaný efekt bylo nutné čekat do setmění. Zatemněný sál kulturně-kreativního centra ale dává možnost vnímat hru světel kdykoli. Otevřeno bude vždy od 10:00.
Letošní téma vychází z motivu probouzení světla. V zimě se slunce symbolicky ukládá ke spánku, aby se o slunovratu začalo znovu vracet. Výstava proto představuje světlo jako symbol, který se v podobných významech objevuje napříč kulturami. Širším cílem projektu je udržet zámecký areál otevřený, dostupný a naplněný kvalitním kulturním obsahem také mimo hlavní návštěvnickou sezonu.