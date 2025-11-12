Na Třebíčsku začalo utrácení 20 tisíc kachen, ptačí chřipka chov postihla i loni

Prvních 14 lidí v ochranných oblecích vstoupilo do haly s drůbeží před 10:00, kromě hasičů to byli tři zaměstnanci firmy. V areálu jsou tři haly s kachňaty a dvě haly s vykrmenými kachnami.
Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy uvedl, že úhyny byly u vykrmených kachen. „U těch kachňat zatím ne, ale je to jen otázka času, kdy by k tomu došlo,“ řekl.
Drůbež je usmrcovaná v kontejnerech s oxidem uhličitým, v nich bude také odvážená do asanačního podniku v Mankovicích. Drůbež bude potřeba pochytat a vložit do kontejnerů. „Řádově ve vteřinách uhynou,“ řekl Kučínský. Uvedl, že to je v případě výskytu ptačí chřipky ve velkém chovu standardní postup.
Na zásahu se s veterináři podílejí krajští hasiči i hasičský záchranný útvar, postarají se také o dekontaminaci lidí i techniky. Do areálu firmy na okraji obce začala technika najíždět hned po ránu. „My na místě stavíme dekontaminační soupravy,“ řekla Musilová. Hasičů v areálu pomáhá pět desítek.
Nákaza chov postihla i loni
V halách firmy AGRO-V ve Valdíkově se ptačí chřipka vyskytla také loni v únoru. Usmrceno tehdy muselo být 50 000 kachen na výkrm. Obnova chovu pak trvala několik měsíců. Firma pak podle pokynů veterinární správy provedla úpravy v areálu.
Rizikovým faktorem je podle Kučínského nedaleký rybník, kde žije hodně vodních ptáků.
Kvůli potvrzení ptačí chřipky ve firmě AGRO-V stanovila veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V tomto území jsou podle Kučínského desítky komerčních chovů s drůbeží. Laboratorní testy aktuálně potvrdily ptačí chřipku také ve velkochovu v Lanškrouně na Orlickoústecku. Tam hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež začnou s likvidací 40 000 slepic a 13 000 kohoutů ve čtvrtek.
Jde o druhý a třetí komerční chov zasažený letos v Česku ptačí chřipkou. Dosud jediným takovým případem byla nákaza v rozmnožovacím chovu bažantů a dalších druhů ptáků v Čejkovicích na Znojemsku. V nekomerčních malochovech bylo letos 17 případů ptačí chřipky.
11. listopadu 2025