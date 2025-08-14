„Řízení se ji ale nepodařilo, přejela travnatou plochu a s autem narazila do oplocení domu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Žena do zaparkovaného vozidla nastoupila, chtěla odjet, ale svou jízdu nezvládla. Po dopravní nehodě z místa utekla. „Nehoda byla oznámena policii, policisté podezřelou ženu v obci vyprátrali,“ uvedla Kroutilová s tím, že při nehodě se nikdo nezranil.
Na autě vznikla škola přibližně pět tisíc korun. „Policisté u ženy provedli opakovanou dechovou zkoušku, při které naměřili hodnotu 2,34 promile alkoholu. Dále zjistili, že nevlastní řidičský průkaz,“ doplnila Kroutilová.
Případ a veškeré jeho související okolnosti policie prověřuje. Mimo jiné zjišťuje, zda nedošlo ke spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci.