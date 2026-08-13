Oba stroje silničáři obdrželi na začátku července. Od té doby už slouží při rekonstrukcích a opravách krajských komunikací druhých a třetích tříd.
„Naší příspěvkové organizaci jsme na pořízení strojů poskytli dotaci. Nahradily více než čtrnáct let starou techniku,“ uvedl hejtman Martin Kukla s tím, že v ceně přes osm milionů korun jsou i servisní prohlídky po dobu deseti let.
„Válce už pracovaly pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem. A koncem července je pracovníci cestmistrovství Ledeč nad Sázavou nasadili při opravě komunikace u obce Malčín,“ zmínil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Válce kombinují vibrační a oscilační hutnění. Systém průběžně měří stupeň zhutnění a povrchovou teplotu asfaltové směsi. Obsluha má k dispozici kamerový systém, klimatizovanou kabinu s panoramatickým výhledem i zařízení pro sběr provozních dat. To eviduje například polohu pomocí GPS, spotřebu paliva a další servisní informace.
Nové stroje nahradily dva původní válce, které cestářům sloužily od roku 2011. Jeden z nich měl v říjnu 2025 najeto přibližně 6 700 motohodin. „Náklady na opravy rostly a původní válce přestávaly odpovídat potřebám intenzivní údržby krajských komunikací,“ přiblížil důvod nákupu ředitel krajských silničářů Radovan Necid.