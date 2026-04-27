Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii, kde zemřel v roce 1940

Válečný pilot Jindřich Beran, rodák z Rožné na Žďársku, bude mít pamětní desku v belgickém městě Wetteren. Odhalená bude 12. května, v den 86. výročí jeho úmrtí. ČTK to řekl Beranův prasynovec Miloš Janeček. Památce svého příbuzného a prvního československého stíhacího pilota, který padl po zahájení německého tažení na západ, se věnuje dlouhodobě. Napsal o něm knihu a inicioval i loňské odhalení pamětní desky v Beranově rodišti.
Oslavy, která se v Rožné konala loni 10. května, se podle Janečka zástupci belgické radnice neúčastnili. "Ale asi měsíc po oslavách přijel pan Stefaan Lootens, zástupce radnice ve Wetteren. Přivezl květinové dary, které jsme položili na hrob Jindřicha Berana. Přijali jsme ho na obci a všechno jsme mu to ukázali," řekl Janeček. Zapůsobily podle něj i fotografie z oslav a to, že ve slavnostním průvodu vlála i belgická vlajka. Před koncem loňského roku pak Janeček dostal z Belgie zprávu o chystaném odhalení Beranovy pamětní desky v místě, kde v roce 1940 dopadlo jeho sestřelené letadlo.
Janeček s rodinou se 12. května do Belgie chystá. Potvrzené má i to, že se slavnosti zúčastní český velvyslanec v Belgii Jakub Skalník. Vyplývá to z korespondence s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), kterou Janeček ČTK poskytl. Trvalou připomínku, kterou bude mít Beran v Belgii, považuje Janeček za podstatný výsledek svých snah zajistit svému prastrýci důstojné místo mezi hrdiny druhé světové války. "Myslím si, že není moc podobných příběhů, kdy někde mají naši vojáci pamětní desku. Jsou to většinou vojenské hřbitovy. Ale takhle individuálně těch případů asi moc nebude," dodal Janeček.
Beran, narozený 15. listopadu 1906, se rozhodl bojovat proti nacistickému Německu v roce 1939. Při svém odchodu do Francie vyslovil přání být v případě úmrtí pohřbený ve vlasti, což mu rodina po velkém úsilí dokázala splnit. V roce 1950 bylo jeho tělo vyzvednuté z hrobu ve Wetteren, kde ho pohřbili dva dny po smrti za velké účasti místních. Do rodinného hrobu v Rožné byly jeho ostatky uložené 15. října 1950 již v atmosféře strachu hlásit se k bojovníkovi ze západní fronty a bez velké účasti smutečních hostů, zato v obklíčení uniformované policie a příslušníků státní bezpečnosti.