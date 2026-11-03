Válečný veterán Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě

Válečný veterán Imrich Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě, kde mnoho let žil. Vojenský letec v roce 1939 uletěl s dalšími třemi piloty ze Slovenska do Polska a po strastiplné cestě se dostal do Anglie, kde pracoval jako dispečer letového provozu britského Královského letectva (RAF). Pietní akt s odhalením desky a přeletem vojenské techniky bude v neděli 8. listopadu. Naváže na něj program pro veřejnost na Staré radnici. ČTK to dnes sdělila mluvčí města Jana Vránová.
"Odvaha a hrdinství válečných veteránů a v tomto případě zejména Imricha Gablecha, je pro nás hodnotou, kterou je třeba připomínat nejen v podobě pietních aktů, ale i trvalejší formou," uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Od Gablechova narození uplyne 4. listopadu 111 let a v prosinci to bude deset let od jeho úmrtí. Termín vzpomínky vybralo město i s ohledem na to, že na 11. listopad připadá Den válečných veteránů.
Bronzová pamětní deska zasazená do žulového monolitu vysokého přes dva metry bude u budovy aeroklubu. Autorem návrhu je výtvarník Radomír Dvořák. Pietní akt začne v neděli v 11:00 průletem vrtulníků z 22. základny v Náměšti nad Oslavou, uvedla Vránová. Na závěr nad letištěm prolétne historický letoun Piper L4 v kamufláži RAF.
Program ve Staré radnici začne ve 13:00, iniciovala ho Gablechova vnučka Lucie Jechová. Návštěvníci uvidí dokument Paměti národa, připravené jsou přednášky s vojenskou tematikou a výstava dobových artefaktů.
Gablech, rodák ze slovenského Hrachoviště, se v roce 1936 přihlásil k výzvě Tisíc nových pilotů republice. Po vyhlášení samostatného slovenského státu s několika kamarády uletěli do Polska. Po vpádu Rudé armády do východní části Polska se Gablech dostal do zajetí a prošel gulagy. Poté, co Sovětský svaz napadlo nacistické Německo, se dostal do Anglie. Kvůli zdravotním potížím způsobeným gulagy musel přestat létat a u RAF přešel k pozemnímu personálu. Po roce 1948 byl perzekvovaný. Musel odejít z armády, krátce pobyl ve vězení, komunistický režim jej několikrát vyhodil ze zaměstnání i z bytu.