Josef Lada a moravská hvězda. Vánoční vesnička s tisíci světel sází na tradice

„Všichni říkáme, že k českým Vánocům patří stromek a betlém. Ale ve skutečnosti stromek ani betlém nejsou české originály. Tradici vánočního stromku k nám přinesli z Německa, zvyklost instalace betléma zase pochází z Itálie. Pro nás pravé české Vánoce představují Josef Lada a moravská hvězda,“ říká Jiří Štekl.

Je jedním ze zhruba dvou desítek stálých obyvatel Kladrub, místní částí Libice nad Doubravou. Už více než dvě desetiletí spolu se sousedy a přáteli osadu vždy v době adventu mění na zářivou pohádkovou vesničku s neopakovatelnou atmosférou. Každoročně si ji přijedou prohlédnout tisíce lidí.

Každý den v podvečer se celá osada rozzáří světly a barvami. Vánoční výzdoba je všude. Domy, stromy i keře rozsvítí tisíce světýlek, barevné vločky ozáří fasády, ve větvích se houpají nasvícení andělíčci. Nazdobené jsou i hasičská zbrojnice nebo autobusová zastávka. Vše doplňují betlémy a množství dalších vánočně laděných vtipných postaviček a množství dalších ozdob. Z reproduktorů se line tichá vánoční hudba.

„Letos už se blížíme stu tisíc světelných bodů. Kladruby jsme zdobili 600 hodin. A to jen díky tomu, že část výzdoby jsme na místě ponechali po celý rok. Jinak bychom byli na tisíci hodinách,“ vypráví Štekl. V trávnících a pod zemí jsou ukryté kilometry kabelů.

Moravskou hvězdu má za svou celý svět

„Ale neděláme to kvůli nějakým rekordům. V první řadě to tu chceme mít pěkné a vkusné,“ dodává Jiří Štekl. Sám má k oboru blízko, je designérem a architektem, provozuje uměleckou agenturu a ateliér designu. Byl to on, kdo s výzdobou Kladrub před lety začal. Postupně se k němu přidali sousedé, zejména pak bratranci Stehnovi.

Letos autoři výzdobu více zaměřili na Josefa Ladu. V centru nazdobené části vesničky dokonce ztvárnili výjev z jeho známé malby. Děti sáňkují na zasněženém kopci a kolem prochází muž s vánočním stromkem a pilkou v podpaží.

Novinkou letošního roku jsou také takzvané moravské hvězdy. Těch je po Kladrubech rozvěšena více než stovka. Podle Štekla je právě tato trojrozměrná svítící ozdoba originálem vycházejícím z českých tradic.

„V době útlaku protestantští Moravané z Čech utekli a usídlili se kousek za německou Žitavou v městečku Herrnhut. A právě tam vyráběli hvězdy, které znali z domova. Odtud se hvězdy rozšířily nejprve po Německu, později do celého světa,“ vysvětlil Jiří Štekl.

Jak dodává, paradoxem je, že každý stát hvězdu považuje za svou. Němci nedají dopustit na svou Moravian Sterne či také Herrnhuter Sterne, v anglicky mluvících zemích se zase chlubí svou Moravian Star. A všichni to považují za svou originální národní ozdobu.

Spotřeba celé vsi jako provoz elektroauta

Projít si vánoční Kladruby každoročně vyrážejí tisíce návštěvníků. Rekordem bylo v době covidu zhruba patnáct tisíc návštěvníků, loni jich přijelo přes deset tisíc. Letos organizátoři očekávají opět o něco více lidí. Procházka po vesničce zabere necelou hodinku. Lidé se fotí, natáčejí, popíjejí místní punč.

Během trasy mohou autorům výzdoby přispět do kasiček. Hotovost lze vkládat do dvou, nově jsou nainstalované i tři terminály s QR kódy. „Je to potřeba. Na návštěvnících záleží, jak bude výzdoba vypadat v budoucnu. Z výtěžku hradíme část provozu i obnovu výzdoby. Hodně nákladů však neseme sami,“ svěřil se Štekl.

Osada Kladruby má díky vánoční výzdobě neopakovatelnou atmosféru. V době adventu tu září na sto tisíc světelných bodů.

Díky moderním LED technologiím, použití baterií i solárních a RGB systémů, či dokonce laserů je provoz úsporný. Vlastní výzdobu si každá domácnost hradí sama. To, co je na veřejných místech, se hradí právě ze sbírky. „Neřeknu přesné číslo, ale provoz stojí zhruba tolik, co za měsíc vydá majitel elektroauta na jeho nabíjení,“ pravil Štekl.

„Já to počítal a vyšlo mi to na nějakých 450 korun na elektřině za celou sezonu, od začátku adventu do Tří králů,“ říkal loni o své vlastní výzdobě Jiří Stehno.

Desítky hodin prosezených u internetu

Jiří Štekl si posteskl, že v kasičkách letos mnoho peněz není. „Všichni si myslí, že jsme slavní, protože k nám jezdí televize, a kasička je přestala zajímat. Letos máme skoro až krizi. Přemýšleli jsme, že budeme některé dny zhasínat, protože nám příspěvky přestávají stačit na provoz, natož pak na její doplnění v příštím roce,“ podotkl hlavní autor výzdoby.

Sbírku neorganizuje on sám. Pořádá ji a má ji na starost městys Libice nad Doubravou. „Není to naše soukromá záležitost. Vše jde přes obec, která nám nesmírně pomáhá, ale také výdaje hlídá,“ vysvětluje Jiří Štekl.

I proto se autoři vánoční výzdoby snaží všemožně ušetřit. Ozdoby a atrakce kupují po celém světě, kde je to vyjde nejlevněji. Některé si Štekl nechává vyrobit ve své agentuře, na další vyhlašují výběrová řízení. „Desítky hodin také prosedím u internetu a sháním vhodné motivy za příznivou cenu,“ dodává. Instalují je pak sami a dobrovolně bez nároku na nějakou odměnu.

Pokud to přece jen bude možné, v hlavě už nosí nápad na další aranžmá. V příštím roce by v Kladrubech místní rádi upravili okolí plastiky obří vážky. Ta odkazuje na prehistorickou minulost oblasti, kterou potvrdila řada archeologických nálezů. Vážku by měly doplnit lavičky a mělo by vzniknout odpočinkové místo. Nová výzdoba by mu za rok měla dodat neopakovatelnou, ale zároveň decentní vánoční atmosféru. Podobnou, jakou do Kladrub jezdí obdivovat tisíce lidí.