„Varhany jsou navíc jediným dochovaným nástrojem svého druhu na Moravě a zároveň nejpůvodnějším exemplářem Starkovy práce v celé bývalé české Koruně,“ uvedl za sněženskou farnost Josef Nečas.
Unikátní exemplář má teď za sebou rozsáhlou obnovu, jejíž klíčová část - finální sestavování nástroje - se odehrála loni v létě pod vedením zkušeného varhanáře Dalibora Micheka. A že se rekonstrukce povedla, potvrzuje zájem, jejž obnovený skvost vyvolává. Nedávno se například v tamním svatostánku zastavil i jeden z nejpřednějších evropských varhanářů - Kristian Wegscheider z německých Drážďan.
Barokní nástroj je rovněž cílem řady umělců a příznivců klasické hudby. Do slavnostního koncertního života byly varhany uvedeny koncem letošního srpna v rámci Českého varhanního festivalu, kde vystoupili hudebníci evropského formátu.
Vidět - a především slyšet - historický exemplář přesně tak, jak zněl v roce 1696, mohou zájemci například ještě tuto sobotu. Od 17 hodin se totiž ve sněženském kostele svatého Kříže uskuteční koncert, kde na varhany zahraje Jaroslav Tůma, výrazná osobnost české varhanní scény, pedagog a koncertní umělec. Vystoupí s ním houslistka Lucie Sedláková Hůlová - sólistka a interpretka komorní hudby.