Ve čtvrtině obcí na Vysočině je v do obecních voleb podaná jediná kandidátka

Ve čtvrtině obcí na Vysočině byla do obecních voleb podaná jediná kandidátní listina, nejvíc na Jihlavsku a Žďársku. Volby se v kraji uskuteční v 703 obcích a městech, ve 175 z nich kandiduje pouze jedno uskupení. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu, který kandidátní listiny i se jmény kandidátů zveřejnil ve středu.
Na Žďársku, kde se bude 9. a 10. října hlasovat kromě komunálních voleb také v prvním kole voleb senátních, je 174 obcí. Ve 38 z nich je registrovaná jediná kandidátka. Většinou je to uskupení nezávislých kandidátů. Například v Tasově je nazvaná Tasov pro nás všechny. V obci Spělkov má ale jedinou kandidátní listinu s pěti jmény podané hnutí ANO.
Na Jihlavsku se 123 obcemi je jediná kandidátní listina podaná také ve 38 obcích. V Hladově jako jediní kandidují lidovci.
Všech kandidátů do obecních voleb je letos na Vysočině 14.242, o 416 méně než před čtyřmi lety. Přibylo mezi nimi i těch nejmladších. Osmnáctiletých je zaregistrovaných 54, v roce 2022 jich bylo 31. Nejstaršího, jednadevadesátiletého kandidáta, mají KSČM a nezávislí ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.
K volebním urnám letos v říjnu nepůjdou lidé ve Slavníči na Havlíčkobrodsku, kde nikdo kandidovat nechtěl. Ministr vnitra musí pro obec vypsat jiný termín voleb. Do zvolení nových zastupitelů bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník, nebude však moci činit závažnější rozhodnutí.
Před čtyřmi lety, kdy mohlo na Vysočině hlasovat téměř 403.000 lidí, byla volební účast v komunálních volbách v kraji 52,75 procenta hlasů.