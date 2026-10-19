V Třebíči se na koalici dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO a uskupením Živé město, k těmto třem subjektům se po dnešním jednání přidali i lidovci. Koalice bude mít 15 z 27 zastupitelů. ČTK to řekl lídr Pro Třebíč a současný starosta města Pavel Pacal. Ve funkci chce pokračovat.
"Každý z dalších koaličních partnerů bude mít jednoho uvolněného místostarostu. Počet (místostarostů) zůstane stejný jako v minulém volebním období," řekl Pacal. Konkrétní jména, obsazení městské rady a rozdělení oblastí, kterým se budou radní věnovat, budou podle něj předmětem dalších dohod. "Jména zatím nemůžeme potvrdit, teď to interně řešíme," dodal lídr lidovců Miroslav Krupica.
Pro Třebíč získalo v komunálních volbách konaných 9. a 10. října šest mandátů, když pro ně hlasovalo přes 21 procent voličů. Druhé bylo hnutí ANO, které získalo asi o pět procentních bodů méně, bude mít pět zastupitelů. Lidovci a Živé město získali po dvou zastupitelích. Do městského zastupitelstva se dostala také koalice Piráti-Břehy-Zelení, která ve volbách skončila třetí. Za ní se umístila uskupení Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč. Všechna tři uskupení, která zamíří do opozice, získala po čtyřech mandátech.
Dosavadní koalici na třebíčské radnici tvořili Pro Třebíč, ANO a lidovci. V devítičlenné radě byli kromě starosty také tři uvolnění, tedy plně placení místostarostové.