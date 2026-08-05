Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku zřejmě nebudou volby, nikdo nekandiduje

Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se pravděpodobně neuskuteční komunální volby, nepodařilo se tam sestavit kandidátku. Lhůta pro jejich podání skončila v úterý v 16:00. Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. ČTK o tom informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
"Pokud se v některé obci nenajde dost uchazečů, ministr vnitra tam bude muset vypsat dodatečné komunální volby. To bude pravděpodobně případ i jedné obce z Vysočiny. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se nepodařilo kandidátku sestavit a nebyla podána. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník, nebude však moci činit závažnější rozhodnutí," uvedla Svatošová.
Ve Slavníči bylo před čtyřmi lety ve voličských seznamech 55 lidí. Kandidovalo jediné uskupení s pěti kandidáty.
Vysočina s více než půl milionem obyvatel má v pěti okresech 704 obcí.