Ve středu začnou na jihlavské vysoké škole promoce, poprvé budou i pro děti

Ve středu začnou na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) promoce. Budou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí takzvanou dětskou univerzitu. Škola ji otevřela poprvé dnes. Jejím cílem je přiblížit žákům vysokoškolské studium i obory, které škola nabízí, uvedla mluvčí školy Martina Tomšů.
Pilotního ročníku se účastní 20 dětí z pátých až devátých tříd základních škol. "Vzhledem k obrovskému zájmu byli účastníci vybíráni na základě losování. Nejedná se o celoroční kroužek, ale o intenzivní čtyřdenní program," řekla Tomšů. Program potrvá do pátku, jeho cena byla 500 korun. "Slavnostní zakončení a promoce pak proběhnou v pátek 10. července v 17:00," dodala Tomšů.
Zatímco pro děti se škola letos otevřela poprvé, specifické celoživotní vzdělávání určené především seniorům, takzvanou univerzitu třetího věku, pořádá VŠPJ už od roku 2012. Ročně se díky ní ke studiu vrátí až 600 lidé. Letošních absolventů je 486. Páteční promoce bude pro dvouleté studijní programy genealogie a němčina. Absolventi jednoletých programů obdrží podle Tomšů pamětní list.
Jediná veřejná vysoká škola na Vysočině má nyní 1363 studentů v prezenční formě studia a 814 v kombinované formě studia. Nejpočetnější studijní programy jsou všeobecné ošetřovatelství, který studuje 475 lidí, finance a řízení se 404 studenty a cestovní ruch, ve kterém je 325 studentů. Škola nabízí vzdělání ve 13 bakalářských a magisterských studijních programech se zaměřením na techniku, zdravotnictví, sociální práci a ekonomii.