Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka, vlaky stojí

Vlak ve stanici Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku srazil člověka. Událost přerušila provoz na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem, vlaky nejezdí v úseku mezi stanicemi Leština u Světlé a Pohleď. Vyplývá to z informací na webu Českých drah, dopravce předpokládá omezení do 23:30.
Nehoda se stala kolem 21:30. "Střet vlaku R 965 s osobou pohybující se v kolejišti ve stanici Světlá nad Sázavou. Probíhá zásah jednotek Integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události," uvedly ČD.