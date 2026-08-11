Ve Velké Bíteši začíná fungovat re-use centrum, lze tam odložit použitelné věci

Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum, v němž mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané re-use centrum postavily technické služby města s 5500 obyvateli v areálu sběrného dvora. Na projekt za 1,5 milionu korun mají slíbenou dotaci 760.000 korun. ČTK to řekl jednatel Pavel Gaizura.
Jde o další krok ke zlepšení odpadového hospodářství ve městě, které vyhrálo celostátní soutěž obcí v třídění komunálního odpadu O Křišťálovou popelnici za minulý rok.
Re-use centrum přijímá věci od tohoto měsíce v otevírací době sběrného dvora. Výdej bude zahájený, až bude dostatečná nabídka. Zájemci si v centru budou moci vybírat věci za symbolický poplatek, od několika korun za drobné předměty po 200 korun za velké kusy. Jednatel uvedl, že ceník bude nastavený podle zkušeností z provozů, které už fungují jinde.
Do bítešského re-use centra mohou lidé nosit například nádobí, hračky, hry, autosedačky, kočárky, knihy, sportovní potřeby, nářadí, zahradní náčiní a také nábytek, pokud není čalouněný. Nábytek s čalouněním centrum nepřijímá z hygienických důvodů, stejně jako oblečení a obuv. Z bezpečnostních důvodů nebere ani elektrospotřebiče.
Re-use centra už na Vysočině fungují například v Třebíči a Jihlavě, letos stejné centrum připravuje žďárská radnice. Bude v hale u sběrného dvora firmy AVE, která dřív sloužila jako sklad a dílna. Zástupci dvacetitisícového města zkraje letoška uvedli, že na její přeměnu v re-use centrum za 3,36 milionu korun dostal Žďár nad Sázavou dotaci přes 2,3 milionu korun z operačního programu Životní prostředí.