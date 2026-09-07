Ve Velkém Meziříčí na Žďársku bude v půlce září 20. ročník festivalu filozofie

Ve Velkém Meziříčí na Žďársku bude od 15. do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník akce nabídne přednášky, diskuse a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Pozvanými hosty jsou i bývalá eurokomisařka Věra Jourová nebo novinářka Saša Uhlová. Slavnostní zahájení bude 17. září, řekl ČTK ředitel festivalu Milan Dufek.
Festival podle něj před 20 lety začínal stejně jako v italské Modeně a francouzském městě Saint-Emilion. Nyní se podobné setkání, které popularizuje filozofii a další společenské vědy, koná i v německém Hannoveru.
Garanty velkomeziříčské akce jsou Akademie věd ČR a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno. Přes původní skepsi odborníků, zejména kvůli tomu, že Velké Meziříčí nepatří mezi univerzitní místa, se festival stal významným místem pro setkávání mimo akademické prostředí. "Nejsou to jen filozofové, jezdí sem i sociologové a lidé z dalších odvětví. Vnímají to tak, že mají možnost potkat se na neutrální půdě mezi Prahou a Brnem," řekl k hostům festivalu Dufek. Přínosem festivalu je nejen setkání odborníků, ale i jejich kontakt s neškoleným publikem, kterému musejí přizpůsobit svůj výklad.
Letos přijede i Jakub Mácha, který se zabývá teorií poetického jazyka v analytické a kontinentální tradici, Ondřej Ševeček, který se ve svém výzkumu soustředí na hospodářské a sociální myšlení ve 20. století a na dějiny průmyslových měst a průmyslového urbanismu, nebo Kateřina Smejkalová, která zkoumá práci a roli odborů ve společnosti.
Přednášky jsou naplánované v klubu Jupiter na náměstí. Budou i ve špitálním kostele svatého Kříže, v Nové synagoze nebo v bývalém luteránském gymnáziu.
Právě s luteránským gymnáziem, na kterém se ve Velkém Meziříčí filozofie vyučovala už v 16. století, spojili organizátoři festival záměrně. "Založila ho Alena Meziříčská, místní hraběnka, s první výukou filozofie se tam začalo už v roce 1578. Vzali jsme to tak, že navazujeme na tradici filozofie ve městě," řekl Dufek.
Přednášky jsou pro veřejnost zdarma, navštěvuje je až 200 lidí.
Festival zakončí neformální afterparty, společné setkání občanů u jednoho stolu. Vystoupí kapela Hard Barock generála Andora Šándora.