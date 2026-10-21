Ve Žďáru nad Sázavou bude dál v koalici Žďár-živé město, ANO, KDU a My pro Žďár

Ve Žďáru nad Sázavou bude v novém volebním období pokračovat koalice vítěze Žďár - živé město s hnutím ANO, lidovci a kandidátkou My pro Žďár. Výsledek jednání dnes ČTK sdělil lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta Martin Mrkos (STAN). V městském zastupitelstvu bude mít tato koalice 19 hlasů z 27. Dohodu o rozdělení míst ve vedení radnice zveřejní zřejmě v pátek.
Mrkos uvedl, že se staronová koalice opírá o vyzkoušenou spolupráci a dohromady prezentuje 70 procent hlasů voličů. "Představitelé koalice vnímají zachování kontinuity jako dobrou zprávu pro obyvatele města. Ta je totiž zásadním předpokladem pro pokračování práce na rozpracovaných projektech a aktivitách," uvedl. Ustavující zastupitelstvo bude 5. listopadu.
V nové koalici se mění jen název jednoho subjektu, který letos i před čtyřmi roky vedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (zvolený za SOCDEM). Před čtyřmi lety to byla kandidátka SOS Žďár složená ze zástupců ČSSD a nezávislých, nyní byl lídrem kandidátky My pro Žďár.
Žďár - živé město vyhrál komunální volby počtvrté, získal osm mandátů. Mrkos byl starostou druhé volební období. Druhé ANO 2011 s nezávislými bude mít ve žďárském zastupitelstvu pět lidí. Kandidátka My pro Žďár má tři mandáty, stejně jako KDU-ČSL.
Do městského zastupitelstva se ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou dostalo šest subjektů. Třetí nejvyšší počet hlasů dostala Občanská demokratická strana a nezávislí, bude mít pět zastupitelů. Kandidátka Změna 2018 a Soukromníci obsadí v zastupitelstvu tři místa.