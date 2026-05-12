Ve Žďáru nad Sázavou při dešti protekla voda opravovaným rybníkem do ulic

Při pondělním přívalovém dešti protekla voda ve Žďáru nad Sázavou hrází opravovaného Horního rybníka. Přešla přes volejbalové kurty a křižovatku do Smetanovy ulice a dál parkem se sochou vojína ke školce ve Veselské ulici. Už večer voda opadla a komunikace byly průjezdné. Škody na majetku by podle prvních zjištění neměly být příliš rozsáhlé, uvedla dnes dopoledne mluvčí města Blanka Sobolová.
"Ve Smetanově ulici se zřejmě do jednoho sklepa dostalo několik centimetrů vody. Zaplavené byly antukové volejbalové kurty Na Rybníčku. V parku u Ivana jsou poškozené cesty," uvedla Sobolová.
O události informovali žďárští hasiči na facebooku. Nejdřív uvedli, že úhrn srážek byl natolik vysoký, že se protrhla hráz opravovaného rybníka. Pak vyjádření upravili. Sdělili, že se voda přelila z retenční nádrže, která byla dočasně zřízená kvůli opravě hráze rybníka.
Rybník na okraji města, jemuž se říká Horní nebo Velký Žďárský, nechává radnice rekonstruovat a odbahnit právě kvůli tomu, aby zadržel víc vody při povodních. O zahájení stavebních prací za 48,6 milionu korun informovalo město letos v lednu. Dostalo na ně dotaci.
Práce provádí žďárská firma Aquasys. Teď rekonstruuje výpustní objekt a staví část nové hráze. V dnešním prohlášení uvedla, že se okolo 19:15 protrhla provizorní hráz, která byla vybudovaná do výšky odtoku bezpečnostního přepadu. "Tato hráz měla sloužit k retenci při standardním dešti. Bohužel však včerejší (pondělní) přívalový déšť byl mnohem silnější a tím došlo k protržení tohoto záchytného objektu," uvedl výrobní ředitel Jan Šťastný. Dodal, že je společnost připravená řešit případné škodní události, na tyto případy je pojištěná.
Část vody podle mluvčí pomohl zadržet rybník Velký Posměch. U školky ve Veselské ulici musel být odstraněný jeden díl plotu, aby se voda dostala do zahrady.
Český hydrometeorologický ústav na facebooku uvedl, že pondělní studená fronta přinesla bouřky s vydatným deštěm hlavně na Moravu a do Slezska. Nejvíc pršelo na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy. V Novém Městě na Moravě na Žďársku spadlo 71 milimetrů srážek, ve Vatíně 59 milimetrů. Někde padaly i kroupy.
V Novém Městě na Moravě zasahovali hasiči při bouřkách na řadě míst. Čistili kanály, někde se voda dostala do sklepů, některé budovy bylo potřeba chránit pytli s pískem. "Ale v zásadě na většině míst, kde k tomu ve městě dochází, kde už to známe, byly ty pytle včas připravené, aby se zabránilo větším škodám," řekl ČTK novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město). Obyvatele nebylo nikde potřeba evakuovat.