Ve Žďáru nad Sázavou přibyla u kostela sv. Prokopa bronzová socha jeho patrona

Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově socha jeho patrona. Bronzové dílo sochaře Jiřího Plieštika dnes pracovníci umístili na mohutný žulový blok nové kašny. Žlábek, kterým z ní bude voda odtékat několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, již podle legendy svatý Prokop vyoral s čertem zapřaženým do pluhu. U kostela a sousední tvrze, v níž je muzeum, dokončuje radnice dvouleté úpravy veřejného prostranství.
Socha světce je vysoká 1,5 metru. "Já jsem si říkal, že udělám toho Prokopa v podstatě jako takovou metaforu člověka, který se rozhodl a měl vizi založit klášter," řekl Plieštik. Svatý Prokop má v jedné ruce knihu, protože to byl muž, který chtěl prosazovat vzdělávání. "A místo čerta, se kterým oral brázdu, jsem mu dal do ruky křížek, protože on měl podle pověsti velkou touhu zahnat ďábla a prostě zlo," uvedl sochař. Svatý Prokop byl prvním opatem Sázavského kláštera, zemřel v roce 1053.
Sochu dopoledne pomocí malého jeřábu osadili pracovníci umělecké slévárny HVH z Horní Kalné v Podkrkonoší, kde bylo dílo odlité. Cestovali s ním 160 kilometrů, socha byla upevněná na svém místě krátce po 10:00. "Už pětatřicet let se zabýváme uměním, litím bronzových soch," řekl ČTK jednatel rodinné firmy Michal Horák. Slévárna dělá přibližně polovinu zakázek do ciziny. Horák podotkl, že odlévají různá díla, od bronzových destiček po sochy měřící pět až šest metrů.
U kostela vedle žďárského náměstí Republiky a u sousední tvrze radnice upravovala prostranství, včetně chodníků a schodišť. Stavbaři tam také opravili inženýrské sítě. Délku stavby ovlivnil archeologický průzkum s početnými nálezy. "Jsme před dokončením stavby," řekl Petr Fuksa ze strategického odboru města. Projekt zhruba za 50 milionů korun zahrnoval i stavbu lávky přes Sázavu pod tvrzí a spodní parkoviště. Potřeba je ještě osadit mobiliář včetně laviček a na podzim, až to dovolí počasí, dokončit výsadbu stromů a osetí trávníků.
Socha svatého Prokopa je dalším dílem sochaře Plieštika v centru Žďáru nad Sázavou. Na náměstí je od roku 2015 žulová kašna, která symbolizuje pět pramenů řek na Vysočině. O rok později přibyla ve spodní části náměstí socha sedícího muže se síťovkou spletená z ocelových drátů. Připomíná, že ve městě tato nákupní síťová taška ve 20. letech minulého století vznikla zásluhou podnikavého Vavřína Krčila.