Ve Žďáru nad Sázavou se rýsuje tříčlenná koalice vítěze voleb Žďár - živé město s My pro Žďár a lidovci. V městském zastupitelstvu by měla těsnou většinu 14 hlasů z 27. Jednání, o němž dnes ČTK informoval dosavadní starosta Martin Mrkos (Žďár - živé město), potvrdili i zbylí dva lídři. Možný termín volby nového vedení radnice neuvedli. Žďárští zastupitelé po komunálních volbách zasedali už dvakrát, žádný návrh na obsazení postů starosty, místostarostů ani radních nebyl na těchto veřejných schůzích podaný.
"V tuto chvíli řeším detailnější obrysy spolupráce," uvedl dnes starosta k jednáním o nové koalici bez podrobností.
"Byli jsme osloveni společně s KDU-ČSL, jestli bychom se na tomhle byli schopni domluvit. My jsme konstatovali, že jsme," řekl lídr kandidátky My pro Žďár Vladimír Novotný, bezpartijní náměstek hejtmana Kraje Vysočina zvolený za SOCDEM.
Pro lidovce je navržená tříčlenná koalice z projednávaných možností v tuto chvíli nejpravděpodobnější. "Ale neříkala bych o ní, že je jistá," uvedla Romana Bělohlávková, která vedla kandidátku KDU-ČSL.
Do městského zastupitelstva se ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou dostalo šest subjektů. Kandidátka Žďár - živé město, která vyhrála obecní volby počtvrté, má osm mandátů. Druhé ANO má pět zastupitelů, stejně jako třetí Občanská demokratická strana a nezávislí. Po třech zastupitelích mají zbývající tři subjekty My pro Žďár, KDU-ČSL a Změna 2018 a Soukromníci.
Podle prohlášení Mrkose z 21. října měla další čtyři roky pokračovat koalice s druhým ANO, lidovci a s kandidátkou My pro Žďár. S hnutím ANO ale mají kvůli celostátní politice problém zástupci vítěze i část lidoveckých kandidátů. Žďár - živé město pak na facebooku oznámil, že odchází do opozice. Kandidáti KDU-ČSL následně zveřejnili otevřený dopis, v němž vedení své městské organizace vyzývají, aby ani na místní úrovni nespolupracovalo s žádnou ze stran současné vládní koalice.
Nově zvolení žďárští zastupitelé na prvním povolebním zasedání zastupitelstva 5. listopadu pouze složili slib. O týden později skončilo zasedání zastupitelstva po pár minutách. Znovu by se zastupitelé měli sejít 10. prosince, projednat by měli i návrh rozpočtu města na příští rok.