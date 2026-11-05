Ve Žďáru nad Sázavou zastupitelé vedení města nezvolili, nemají zatím shodu

Zastupitelé ve Žďáru nad Sázavou dnes nové vedení města nezvolili, zatím nemají většinovou shodu. Po složení slibu schválili přerušení jednání. Návrh přednesl lidovec Rostislav Dvořák, který jednání vedl. Znovu by se zastupitelé měli sejít ve středu 11. listopadu. Jednání na městském úřadě začalo v 16:00, skončilo po necelé půlhodině. Podle dřívějšího prohlášení starosty Martina Mrkose z vítězné kandidátky Žďár - živé město měla pokračovat koalice s hnutím ANO, zástupce hnutí ale novinářům potvrdil, že s ním mají někteří problémy.
Kandidátka Žďár - živé město vyhrála komunální volby počtvrté, získala osm mandátů. Její lídr Mrkos 21. října uvedl, že je shoda na pokračování koalice s druhým ANO, lidovci a s kandidátkou My pro Žďár. V součtu mají v zastupitelstvu 19 hlasů z 27. "Bavíme se pořád o půdorysu nějaké formy čtyřkoalice," řekl starosta novinářům po jednání. Uvedl, že to může být již ohlášená varianta, ale také jiná. Podrobnosti neuvedl s odkazem na probíhající jednání.
Lídr ANO a dosavadní místostarosta Jaroslav Hedvičák na dotaz novinářů potvrdil, že někteří lidé ze zbývajících subjektů možné koalice mají problém s ANO, i kvůli celostátní situaci. "Je to bohužel tak a mě to strašně mrzí, už proto, že si už v podstatě od začátku říkáme, že celostátní politika do té komunální nepatří," uvedl. Dodal, že stále věří tomu, že se na pokračování koalice podaří domluvit. "Za mě fungovala jak po lidské, tak po pracovní stránce," řekl Hedvičák.
Do městského zastupitelstva se ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou dostalo šest subjektů. ANO v něm má pět lidí. Třetí nejvyšší počet hlasů dostala Občanská demokratická strana a nezávislí, kteří mají rovněž pět zastupitelů. Kandidátka My pro Žďár má tři mandáty, stejně jako KDU-ČSL a kandidátka Změna 2018 a Soukromníci.
Na Vysočině ve středu nebylo zvolené nové vedení radnice ani ve čtyřtisícové Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Nikdo nepodal návrh na starostu, místostarostu ani na členy městské rady. Dosavadní starosta Martin Kamarád (ODS), dříve řekl, že o stejnou pozici už usilovat nebude. Ve funkci zatím zůstává, stejně jako oba místostarostové a městská rada.