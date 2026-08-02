Ve Ždírci n. D. hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk se nadýchal kouře

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Podle místostarosty města Františka Němce (KDU-ČSL) se jeden člověk nadýchal kouře a skončil v nemocnici.
Hasiči k požáru, který vznikl v kuchyni jednoho z bytů, dorazili po 9:30. Hořely podle nich potraviny na sporáku. "Naštěstí se podařilo požár včas zaznamenat a potom i lokalizovat, takže nedošlo k vážnému zranění, pouze se osoba nadýchala kouře. Z toho důvodu byla odvezena do nemocnice," řekl Němec.
"Hlavní škoda, která vznikla, je na kuchyňské lince v jednom bytě v našem pečovatelském domě," dodal Němec. Požár se podle něj po domě nikam nerozšířil, nikdo další tak nepotřebuje ani náhradní ubytování.