Velikonoce na Vysočině 2026: Do vesničky i na poslední dny Ježíše do Želivi

  14:22aktualizováno  14:22
Víkend bude patřit velikonočním svátkům. Pořadatelé jim po celé Vysočině věnují celou řadu akcí a oslav. Na své si přijdou milovníci klasických jarních trhů, ale i rodiny s dětmi, které chtějí vyrazit na netradiční výlet. Neobvyklé putování nabízí například Bystřice nad Pernštejnem, velikonoční vesničku chystá Jihlava.
Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý...

Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý program i stylovou výzdobu.

Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý...
Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý...
Bystřice láká na stezku pro rodiny s dětmi, která je provede městem po...
Novoměstské Horácké muzeum zaplní kraslice všeho druhu, ale také perníčky nebo...
Nejrůznější akce se o prodlouženém velikonočním víkendu uskuteční po celém kraji. Největší ruch se odehraje nejspíš v Jihlavě.

Velikonoční akce na Vysočině
2. dubnaVelikonoce v Jihlavě
2.-4. dubnaVelikonoce v Havlíčkově Brodě
2. dubnaVelikonoční jarmark v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě
4. dubnaHumpolecké Velikonoce
4. a 5. dubnaStaročeské Velikonoce na Michalově statku, Pohleď
do 12. dubnaZubříkovo velikonoční putování, Bystřice nad Pernštejnem
3. dubnaPoslední dny Ježíše Krista, klášter Želiv

To se ve velikonoční vesničku promění velká část centra města. Za originálním programem lze vyrazit i do podzemí.

Velikonoce v Jihlavě

  • Kdy: 2. dubna
  • Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí/Hluboká ulice

Řehtačkový průvod, jarmark, workshopy, koncerty, divadlo i velikonoční lahůdky. Takový program se na Zelený čtvrtek odehraje mezi 10. a 18. hodinou v centru Jihlavy. Masarykovo náměstí se promění v živou velikonoční vesnici, kde se předvedou kapely i děti z místních spolků.

Společně s těmito oslavami jara lze zavítat i do jihlavského podzemí na tradiční Pohádkové Velikonoce. Veselé postavičky tam zájemcům pomohou plnit jednoduché úkoly. Prohlídky začínají od desáté hodiny ranní a opakují se každou půlhodinu až do čtyř. Vstupné činí 80 korun na osobu.

Kdo má rád procházky a rébusy, může zkusit i Velikonoční putování po Jihlavě. Na něm čeká čtrnáct zastavení s úkoly.

Velikonoce v Havlíčkově Brodě

  • Kdy: 2.-4. dubna
  • Kde: Havlíčkův Brod
  • Vstupné: zdarma
  • Web: tic.muhb.cz

Užít si příjemný den s rodinou mohou návštěvníci Velikonočního jarmarku s Oblastní charitou, který se koná 2. dubna od 10 hodin na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Připraveno je pletení pomlázek, živá hudba i tematické občerstvení. Lidé se mohou těšit na velikonoční dobroty, zelené pivo nebo si pořídit ručně vyráběné dekorace i farmářské produkty.

Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý program i stylovou výzdobu.
Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý program i stylovou výzdobu.
Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý program i stylovou výzdobu.
Bystřice láká na stezku pro rodiny s dětmi, která je provede městem po tematických zastaveních.
Tentýž den, mezi 15. a 17. hodinou, je možné zamířit i do Krajské knihovny Vysočiny. Zájemci se tam naučí plést pomlázky či vyrobit 3D vajíčko z perníku. Na bezplatné dílny je třeba se hlásit předem.

Na sobotu 4. dubna pak připadá akce Beránkovy radovánky v kostele svaté Kateřiny – s tvořivými dílnami a velikonočními zvyky. Budou se zdobit kraslice, vyrábět klokoče či házet jidášem.

Velikonoční jarmark v Horáckém muzeu

Novoměstské Horácké muzeum zaplní kraslice všeho druhu, ale také perníčky nebo...
  • Kdy: 2. dubna
  • Kde: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
  • Vstupné: zdarma
  • Web: hm.nmnm.cz

Opravdu stylové výrobky, z nichž mnohé budou vznikat přímo před očima návštěvníků, nabídne jarmark v novoměstském Horáckém muzeu. Koná se na Zelený čtvrtek od devíti ráno do půl páté odpoledne.

Velikonoční dny

„K vidění budou kraslice všeho druhu, ozdobené celou řadou technik – od vyškrabávání přes dekorování voskem až třeba po zdobení slámou. Lidé budou moci obdivovat i spoustu vzorů, a to tradičních a známých, ale i těch méně obvyklých,“ nastínila Alice Hradilová, ředitelka Horáckého muzea.

Chybět nebudou ani pomlázky, košíky, dekorace ze šustí, ze dřeva nebo třeba perníčky. „Ve výtvarné dílně, kterou tentokrát povede Radka Klímová, budeme zdobit plátěné tašky a kraslice horáckými lidovými motivy,“ dodala Hradilová.

Zubříkovo velikonoční putování v Bystřici n. P.

Bystřice láká na stezku pro rodiny s dětmi, která je provede městem po...
  • Kdy: do 12. dubna
  • Kde: Bystřice nad Pernštejnem
  • Vstupné: zdarma
  • Web: bystricenp.cz

S Bystřicí nad Pernštejnem je neodmyslitelně spjata postava Zubříka, již znají hlavně rodiny s dětmi. Právě pro ně je na období kolem Velikonoc připravena stezka s tematickými stanovišti – Zubříkovo velikonoční putování.

Zhruba dvoukilometrová trasa začíná u budovy městského muzea a vede po 16 zastávkách napříč městem. Při putování za velikonočními tradicemi lidé potkají třeba obří kraslice, zajíčky či řehtačky. Nechybí ani oblíbený fotorám či takzvaný „pomlázkomat“. Mapka je ke stažení na webu města, speciální razítko lidé získají v infocentru.

Od 3. do 5. dubna lze zamířit i do bystřického Centra Eden, kde se odehraje nabitý program – mimo jiné s jarmarkem, jízdami na koních, zdobením kraslic, muzikou, tvořením, divadlem či průvody v krojích s hrkáním. Vstupné činí 185 a 145 korun.

Staročeské Velikonoce na Michalově statku

Na Michalově statku v obci Pohleď zájemci uvidí, jak žili obyvatelé statku o...
  • Kdy: 4.-5. dubna
  • Kde: Michalův statek, Pohleď
  • Vstupné: 50 a 30 korun, děti do šesti let zdarma
  • Web: michaluvstatek.cz

Nová sezona na Michalově statku v obci Pohleď nedaleko Havlíčkova Brodu startuje tradičně na velikonoční svátky. Lidé tam 4. a 5. dubna opět nahlédnou do dávného života obyvatel selského stavení.

„Zavítají do doby ještě před průmyslovou revolucí, tedy před zhruba dvěma sty lety, a budou se moci podívat, jak se tehdy slavily velikonoční svátky,“ popsal správce statku Jindřich Holub. Návštěvníci díky prostřené tabuli zjistí, co se v tyto svátky jedlo a pilo.

V sobotu vystoupí i folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou s velikonočním programem, jako je třeba vynášení smrtky či obchůzka s řehtačkami. Příchozí budou moci nakoupit i stylové sváteční zboží, a to na vejminku a v přilehlé chalupě bezzemka.

Humpolecké Velikonoce

Novoměstské Horácké muzeum zaplní kraslice všeho druhu, ale také perníčky nebo...
  • Kdy: 4. dubna
  • Kde: Centrum Mikádo, Humpolec
  • Vstupné: zdarma (zpoplatněna jen akce Pohádkové Velikonoce v Nápravníkově stavení)
  • Web: humpolec.cz

Náplň dne, jež byla kdysi tradicí právě na Bílou sobotu, si vyzkoušejí lidé v Humpolci. Na sobotním programu bude totiž pletení pomlázek, barvení vajíček i zdobení perníčků.

Humpolecké Velikonoce, odehrávající se hlavně v Centru Mikádo a před ním, ale přinesou aktivit a zábavy mnohem víc – třeba hudební vystoupení kapely Staropražští Pardálové či folklorního souboru Hrdlička. Odehraje se i soutěž o nejlepšího velikonočního beránka a děti si užijí divadelní představení Veselé Velikonoce.

Součástí oslav bude velikonoční jarmark před Mikádem a chybět nebudou ani tvořivé dílny, ochutnávka tradičních jídel, výstava, komentované prohlídky památek a oblíbená velikonoční bojovka s odměnou.

Poslední dny Ježíše Krista v Želivi

Želivský klášter bude zvenčí vypadat krásněji, fasády se dočkají opravy za...
  • Kdy: 3. dubna
  • Kde: klášter Želiv
  • Vstupné: 280 korun/230 korun
  • Web: zeliv.eu

Klášter Želiv na Pelhřimovsku láká návštěvníky na mimořádné páteční hrané prohlídky – Poslední dny Ježíše Krista. Ty jsou součástí velikonočního programu v historickém areálu kláštera.

Nevšední pohled na pašijový příběh je vhodný i pro rodiny s dětmi, které během představení projdou Mariánskou zahradu, Rajskou zahradu, Kapitulní síň, Malovaný refektář, Konventní sklepení, ale také soukromou zahradu premonstrátského řádu.

Unikátní inscenace vznikla v režii Michala Hájka a v podání herců z FajnEventu. Prohlídky začínají v 11 a 13 hodin, poslední pak v půl třetí odpoledne.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Hrad a zámek Frýdlant zahájí sezonu už ve středu, novinky má na hlavních trasách

ilustrační snímek

Příhraniční hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku zahájí sezonu už ve středu 1. dubna, o den dříve než ostatní státní památky v kraji. Novinky má na obou...

31. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy

ilustrační snímek

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy. Novinkou letošní sezony je, že v červnu, září a říjnu bude možné na řeku vyplout...

31. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Studie:Teenageři v Česku začínají se sexem později, méně často používají kondomy

ilustrační snímek

Teenageři v Česku začínají sexuálně žít později než předchozí generace dospívajících, méně často používají antikoncepci a zejména kondomy. Zjistili to vědci z...

31. března 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:32

Růst cen ropy zřejmě v Příbrami prodraží některé zakázky, firmám stouply náklady

ilustrační snímek

Růst cen ropy a dalších komodit v Příbrami zřejmě prodraží některé stavební zakázky. Radnici se ozývají dodavatelé, kteří chtějí zvýšené náklady promítnout do...

31. března 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Pardubičtí prvňáci dostanou omalovánky od talentovaného chlapce

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku. Maloval je chlapec s poruchou autistického spektra z...

31. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Vědci z MU nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

ilustrační snímek

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství...

31. března 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

31. března 2026  15:12

Velikonoce v BILLE: Regionální mazance, česká vejce i pomlázky

31. března 2026

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

31. března 2026  14:54

Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022)

Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního...

31. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.