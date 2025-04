Neseďte o svátcích doma. K návštěvě lákají zámky, jarmarky i dětské stezky

Vyrobit si stylovou i netradiční sváteční výzdobu mohou lidé v zámku ve Žďáře nad Sázavou. „Velikonoce se u nás ponesou v rytmu tvoření, návštěvníci si vyzkoušejí nové techniky, díky nimž si vyrobí hezké jarní dekorace,“ popsala Jitka Kadlčíková ze Zámku Žďár.

Velikonoční dílny se uskuteční v sobotu 19. dubna a mají být ve znamení takzvané upcyklace. Účastníci si z nich odnesou třeba netradiční jarní věnec, papírové květiny či proutěné konstrukce do květináčů. Chybět nebude ani stylové občerstvení. „Bude také edukační program Jaro, vítej určený pro rodiny s dětmi od čtyř do deseti let,“ doplnila Kadlčíková.

Probouzení přírody však nebudou lidé v tomto programu jen pozorovat – hlínu, vodu a pohyb přenesou i do tvůrčí práce. Udělají si hliněnou semínkovou kouli, zapletou společně májku a čeká je i pokus s klíčením semen.

„Stopovačky“ a hry v terénu

Zhruba čtyřkilometrová trasa s hledáním velikonočního pokladu čeká veřejnost v Panenské, místní části Jemnice. Hra je volně přístupná, a to kdykoliv až do 27. dubna. Její pravidla se účastníci dozví z hrací karty, která je za 70 korun k dispozici v samoobsluze u infobudky na dětském hřišti. Zdolání stezky, která je značená šipkami, by mělo hráčům zabrat zhruba dvě až tři hodiny.

Pro děti od šesti let, ale klidně i menší účastníky s asistencí rodičů, je určena další velikonoční hra, kterou si pro veřejnost připravilo Centrum pro rodinu Doubravka ze Ždírce nad Doubravou. Začátek Králíčkovy stezky je u velkého stromu na náměstí 9. května, dále trasa vede směrem na cyklostezku do Studence. Ke hře potřebují zájemci jen soutěžní kartičku, již si lze stáhnout na webu centra, a tužku. Pomoci najít ztracený králíčkův košík mohou děti až do 22. dubna.

Výstava kraslic a jarmarky

Potěšit se pohledem na pestrobarevné kraslice malované voskem či zdobené voskovou batikou mohou do 27. dubna návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Vystaveny tam budou výtvory Miloslavy Gregorové, která se tvorbě kraslic věnuje celý život.

„Odmalička mě bavilo zdobit velikonoční vajíčka. Jezdili jsme k babičce na vesnici a tam se holky předháněly, která je bude mít hezčí,“ vzpomíná Gregorová, jež se o malování kraslic začala více zajímat ve svých čtyřiceti letech.

Nejprve vybírala vzory podle velikonočních pohlednic ze své sbírky, nyní se snaží zpracovávat vzory typické pro oblast svého působení – severní Horácko.

Velikonoční jarmark si zájemci užijí v Humpolci na Bílou sobotu a v Žirovnici na zámku o den později.

Velikonoce na zámku

Jak slavilo Velikonoce zámecké panstvo? Na tuto otázku odpoví speciální prohlídky zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Návštěvníci při nich mohou zavítat do hostinských pokojů a kuchyně panství, a to až do pondělka 21. dubna.

Veřejnosti je otevřený také zámek ve Velkém Meziříčí. Tam bude připravena výstava velikonočních květinových vazeb, rozmístěných v zámecké expozici. Výstava potrvá od pátku až do pondělí.

Svátky mezi zvířaty

Velikonočně vyzdobená Zoologická zahrada Jihlava je pro návštěvníky otevřena i během svátků, přijít lze denně mezi devátou a 17. hodinou. Lákadlem je tam navíc tradiční akce Velikonoce v zoo, jež se koná v sobotu 19. dubna od deseti hodin. Malí návštěvníci si na ní vyrobí jarní dekorace, které si odnesou domů nebo jimi ozdobí tamní Australskou farmu.

„Připraven je i velký týmový víceboj: netradiční soutěžní disciplíny inspirované Velikonocemi a jarem proběhnou ve dvou kolech – od 11 a 14 hodin,“ připomněla mluvčí zoo Simona Kubičková. Dodala, že registrace týmů je vždy půl hodiny před začátkem soutěže.

Bohatý program, v němž také nechybějí zvířata, mají nachystaný i v Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Od pátku 18. do neděle 20. dubna si tam příchozí užijí trhy, dílny, zdobení kraslic, prohlídky či pletení pomlázek. Těšit se mohou i na králičí hop, jízdy na koni, ukázky včelaření či čerstvých mláďat.