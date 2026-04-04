Velikonoční tradice připomněl v Třebíči průvod s hrkáním a figurínou Morany

Tradici velikonočních obchůzek s hrkáním a vyháněním zimy si dnes opět připomněli v Třebíči. Průvod v čele s Moranou a hlasitým hrkáním a klapáním vyšel dvě hodiny před polednem od zámku s bazilikou svatého Prokopa. Prošel úzkými uličkami židovské čtvrti k řece Jihlavě, v jejíž vodě nakonec skončila hlava čtyřmetrové figuríny. Akci organizují vodní skauti s třebíčským Muzeem Vysočiny. Účastníků bylo okolo 200, s dětmi přišli rodiče i prarodiče.
"Průvod se v poslední době těší velké oblibě a mám pocit, že i za každého počasí. Loni bylo krásně, letos je pošmourno, zažila jsem i déšť a sníh a probíhá to vždycky," řekla ČTK Eva Novotná z muzea. V dnešním větrném počasí se konstrukce Morany po cestě trochu polámala.
Třebíčský průvod spojuje dvě tradice, a to vynášení Morany, smrti, což se váže ke Smrtné neděli a hrkání. "Ženeme Moranu před sebou hrkačkami a u řeky ji symbolicky utopíme," uvedla Novotná. Smrtná se říká neděli, která je dva týdny před Velikonocemi. Hrkalo se od Zeleného čtvrtka do dnešní Bílé soboty, tedy v době, kdy nezvoní kostelní zvony. Lidově se říká, že zvony odletěly do Říma.
Průvod se několikrát zastavil. Zazněla i písnička zpívaná v okolních vsích. "Točme, točme dokola, zvuk to špatné udolá. Potom nám všem bude hej, může začít jara rej."
Vynášení smrti se autenticky udrželo asi jen ve třech obcích na Jemnicku, kde ho mají na starost dívky. Někde vynášení Morany organizují školy. "Hrkání je v regionu rozšířenější. Troufnu si říct, tak třetina obcí to ještě má. Liší se to vesnici od vesnice, dost často je to přerušená a znovu obnovená tradice," uvedla etnografka Eva Kolajová.
Tradici průvodu v Třebíči zahájili skauti v roce 2004. Od skautů si dnes bylo možné vypůjčit i různé hrkačky. Po průvodu následoval program s pletením pomlázek a zdobením vajíček v Centru tradiční lidové kultury ve Šmeralově statku.
Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají, že byl Ježíš zrazený a zajatý vojáky, na Velký pátek jeho ukřižování, v hrobě byl v sobotu. Podle evangelií vstal Ježíš třetí den z mrtvých, což církev slaví v neděli, na Boží hod velikonoční.