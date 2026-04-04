Velikonoční tradice připomněl v Třebíči průvod s hrkáním a figurínou Morany

Autor: ČTK
  11:43aktualizováno  11:43

| foto: ČTK

Tradici velikonočních obchůzek s hrkáním a vyháněním zimy si dnes opět připomněli v Třebíči. Průvod v čele s Moranou a hlasitým hrkáním a klapáním vyšel dvě hodiny před polednem od zámku s bazilikou svatého Prokopa. Prošel úzkými uličkami židovské čtvrti k řece Jihlavě, v jejíž vodě nakonec skončila hlava čtyřmetrové figuríny. Akci organizují vodní skauti s třebíčským Muzeem Vysočiny. Účastníků bylo okolo 200, s dětmi přišli rodiče i prarodiče.

"Průvod se v poslední době těší velké oblibě a mám pocit, že i za každého počasí. Loni bylo krásně, letos je pošmourno, zažila jsem i déšť a sníh a probíhá to vždycky," řekla ČTK Eva Novotná z muzea. V dnešním větrném počasí se konstrukce Morany po cestě trochu polámala.

Třebíčský průvod spojuje dvě tradice, a to vynášení Morany, smrti, což se váže ke Smrtné neděli a hrkání. "Ženeme Moranu před sebou hrkačkami a u řeky ji symbolicky utopíme," uvedla Novotná. Smrtná se říká neděli, která je dva týdny před Velikonocemi. Hrkalo se od Zeleného čtvrtka do dnešní Bílé soboty, tedy v době, kdy nezvoní kostelní zvony. Lidově se říká, že zvony odletěly do Říma.

Průvod se několikrát zastavil. Zazněla i písnička zpívaná v okolních vsích. "Točme, točme dokola, zvuk to špatné udolá. Potom nám všem bude hej, může začít jara rej."

Vynášení smrti se autenticky udrželo asi jen ve třech obcích na Jemnicku, kde ho mají na starost dívky. Někde vynášení Morany organizují školy. "Hrkání je v regionu rozšířenější. Troufnu si říct, tak třetina obcí to ještě má. Liší se to vesnici od vesnice, dost často je to přerušená a znovu obnovená tradice," uvedla etnografka Eva Kolajová.

Tradici průvodu v Třebíči zahájili skauti v roce 2004. Od skautů si dnes bylo možné vypůjčit i různé hrkačky. Po průvodu následoval program s pletením pomlázek a zdobením vajíček v Centru tradiční lidové kultury ve Šmeralově statku.

Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají, že byl Ježíš zrazený a zajatý vojáky, na Velký pátek jeho ukřižování, v hrobě byl v sobotu. Podle evangelií vstal Ježíš třetí den z mrtvých, což církev slaví v neděli, na Boží hod velikonoční.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.