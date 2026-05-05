Velká Bíteš a Chotěboř nabízejí lidem peníze za přihlášení k trvalému pobytu

Velká Bíteš na Žďársku nabízí 10.000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. O dar se budou moci přihlásit příští rok v září. K motivačnímu příspěvku letos přistoupila také Chotěboř na Havlíčkobrodsku, tamní radnice nabízí 5000 korun s podmínkou, že žadatel bude mít trvalé bydliště ve městě nejméně dva roky. Zástupci radnic ČTK řekli, že se jim peníze později vrátí navýšením příspěvku od státu, který dostávají na přihlášené obyvatele.
"Pomalu ale jistě se naše město rozrůstá. S přibývajícími obyvateli města narůstají i náklady spojené se svozem komunálních odpadů, se zimní údržbou, se zelení, s údržbou komunikací a podobně," uvedla starostka Velké Bíteše Marcela Lavická (za KDU-ČSL) v městském zpravodaji. Ve Velké Bíteši podle statistiků žije okolo 5500 lidí. "Chceme motivovat občany, kteří ve městě bydlí a nejsou přihlášení k trvalému pobytu, aby tak učinili," doplnila starostka na dotaz ČTK k nabídce daru.
Také radnice devítitisícové Chotěboře chce příspěvkem motivovat k přihlášení trvalého pobytu lidi, kteří už ve městě žijí a využívají jeho služby. "Abychom na ně získali finanční prostředky v rámci rozpočtového určení daní, protože z těch pak všechny ty služby platíme," řekl starosta Ondřej Kozub (ODS) k nabídce. Podotkl, že obyvatele k přihlášení město motivuje i programem na podporu volnočasových aktivit dětí a na podporu seniorů. Jsou určené rodičům dětí a seniorům s trvalým pobytem ve městě.
V minulých letech nabízel opakovaně příspěvek za přihlášení k trvalému pobytu třítisícový Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Tamní radnice vyplácela 3000 korun. Výzvu s přestávkami zopakovala šestkrát. V součtu se přihlásilo okolo 140 lidí. "Letos to dělat nebudeme," řekl ČTK starosta Bohumír Nikl (nestr.). Podotkl, že když město prodávalo stavební pozemky, dávalo podmínku přihlášení k trvalému pobytu do smluv. Příspěvkem mířilo hlavně na lidi žijící v bytových domech a obyvatele domů v místních částech, kteří tam začali bydlet celoročně třeba na důchod.