Místo pro chvíli ticha i modlitbu. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí postaví kapli

Brněnské biskupství v polovině dubna získalo stavební povolení. Stavět kapli by mělo na 145. kilometru začít již na přelomu června a července. Vizualizace ukazují, jak by měl dálniční svatostánek vypadat zvenku, a také, jaký výhled bude zevnitř. | foto: Vizualizace: Brněnské biskupství

Poděkovat nebo poprosit za ochranu na cestách, pomodlit se, zastavit, nadechnout a načerpat sílu. Taková myšlenka stojí v základu projektu dálniční kaple, se kterým přišel před několika lety dnes již emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Na cestách v zahraničí mě často upoutaly dálniční kaple. Jsou to místa klidu s možností načerpat nové síly k další cestě do cíle i životem. V naší diecézi byla nejvhodnější lokalita právě tato, s krásným výhledem do krajiny i s pohledem na nedaleký kostel a zámek,“ vzpomíná Cikrle.

Sám po dálnici mezi Prahou a Brnem jezdil a na odpočívce nad Velkým Meziříčím se často zastavoval. Na vyhlídce vedle mostu Vysočina, z níž je vidět celé město, rozjímal a užíval si chvíli klidu. A uvědomil, že podobné pocity by zde mohli zažívat i další řidiči.

„Poslání dálniční kaple je zcela specifické. Je to místo zastavení, modlitby, ztišení. Možná mnozí nemají čas v denním shonu zajít do kostela, ale při zastavení na cestě mohou využít místo, které nabídne víc než jen místo k odpočinku. Poděkovat za obdarování, poprosit za to, co tíží, poskládat si životní priority,“ vysvětloval už před čtyřmi roky Cikrle.

Viditelná z D1 i z centra města

Myšlenku zhmotnit se podaří až nyní. Brněnské biskupství v polovině dubna získalo stavební povolení. Stavět kapli by mělo začít na přelomu června a července. Postupovat bude v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které chystá rozšíření odpočívky.

Kaple by měla být dobře viditelná jak z dálničního tahu, tak z centra Velkého Meziříčí. Směrem k D1 bude mít plnou stěnu, která zajistí hlukové odclonění vnitřního prostoru. Směrem k městu se naopak stavba otevře velkou prosklenou bezrámovou plochou. Autorem architektonického návrhu je architekt Zdeněk Bureš, umělecká výzdoba interiéru byla svěřena Karlu Rechlíkovi.

„Kapli bychom chtěli zasvětit svatému Kryštofovi, který je patronem všech motoristů, a zároveň svaté Zdislavě, patronce rodin, která se narodila v Křižanově, kousek od místa, kde má stavba vyrůst,“ pravil současný brněnský biskup Pavel Konzbul.

„Chtěli bychom, aby kapli využívali jak věřící, tak i lidé, kteří se třeba modlit ani neumí – tak, aby to bylo místo opravdu pro všechny. Místo povzbuzení, klidu a nějaké hlubší symboliky. Kromě řidičů je svatý Kryštof patronem i těch, kteří v životě hledají směr a smysl. A i na ty chceme v kapli pravidelně pamatovat,“ dodal.

Řidiči si z kaple budou moct odnést samolepku anděla strážného jako symbol ochrany. Zároveň budou moci v kapli vložit do speciální schránky prosby či poděkování napsané na papírové lístečky. Za všechny sepsané úmysly bude v kapli pravidelně sloužena mše svatá.

Současně s novou kaplí by se měla proměnit i samotná dálniční odpočívka na 145. kilometru D1. Mělo by zde vzniknou více parkovacích míst, vyroste i kavárna s občerstvením.

„Další rozšíření prostoru kolem kaple je v režii ŘSD, se kterým budeme naši stavbu koordinovat. Harmonogram jednotlivých etap v tuto chvíli ladíme,“ podotkl vedoucí stavebního oddělení Brněnského biskupství Aleš Taufar.

ŘSD s biskupstvím o kapli už mnohokrát jednalo. Na jejím zřízení neshledalo nic nevhodného. Naopak. „Jde svým způsobem o odpočinkový prvek, který poskytne uživatelům dálnice prostor ticha k uvolnění od stresu nejen ze silničního provozu. Kapli je navíc v plánu situovat tak, že nabídne netradiční pohled na město Velké Meziříčí,“ pravil už dříve mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Vedle socialistického pomníku

Podle plánů ŘSD by se celé odpočívadlo mělo rozšířit proti směru dálnice na Brno k mostu Vysočina. Kaple by tak mohla stát – trochu paradoxně – v sousedství socialistického pomníku, který tu stojí od dob stavby dálnice.

„ŘSD získá díky kapli zajímavost, která zapadá do celkového konceptu rozšíření odpočívky, vedené snahou nabídnout uživatelům dálnice lepší standard služeb a odpočinku,“ zmínil před lety Studecký.

Jestliže vše dopadne dle představ biskupství a ŘSD, stane se kaple u Velkého Meziříčí teprve druhou takovou stavbou v celé republice a první svého druhu na Moravě i na D1. Prozatím v Česku slouží dálniční kaple jen na D5 nedaleko Plzně. V provozu je od roku 2008.

Dvanáctimetrová železobetonová stavba u Šlovic stála přes milion korun a má jednoduchý tvar kvádru. Ve dvou bočních stěnách je vyříznut kříž, zbylé stěny jsou prosklené. Půdorys kapličky je velký 4 krát 6 metrů. Její vybudování financovala desítka firem, které se podílely na stavbě dálničního obchvatu západočeské metropole. Stavbu organizovalo občanské sdružení Via Carolina.