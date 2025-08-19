Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Jana Nedělková
  16:12aktualizováno  16:12
Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají rozsáhlé opravy rybníka i proměna jeho okolí. Radnice nyní hledá firmu, jež se revitalizace za zhruba 65 milionů korun ujme.

„Hlavním důvodem, proč se do obnovy rybníka Velký Žďárský pouštíme, je snaha o zlepšení jeho retenční a protipovodňové funkce. Jak na tom je, jsme si ostatně vyzkoušeli při záplavách loni v září. Tehdy se už nádrž dostala na hranici svých kapacit a hrozilo přelití vody do Smetanovy ulice,“ připomněl téměř rok staré události žďárský starosta Martin Mrkos.

Rybník Velký Žďárský je zelenou oázou poblíž centra města.
Lidé se dle studie mohou u Velkého Žďárského rybníka těšit třeba na ptačí pozorovatelnu, altán či pobytové molo.
Rybník Velký Žďárský je zelenou oázou poblíž centra města.
Lidé se dle studie mohou u Velkého Žďárského rybníka těšit třeba na ptačí pozorovatelnu, altán či pobytové molo.
7 fotografií

Právě do „Horňáku“ totiž při silnějších deštích putuje voda z rozlehlé průmyslové zóny v Jamské ulici, kterou na této trase ještě trochu “„brzdí“ o něco menší rybník Velký Posměch.

Ostatně i ten prošel před několika lety opravami a rozsáhlou obnovou. Z této nádrže už ale voda potrubím směřuje právě do Velkého Žďárského, který by však již nemusel být časem schopen její větší množství zadržet.

Lidé nechtějí, aby město ze žďárského rybníka udělalo megalomanský park

„Bude se proto rekonstruovat jak hráz, tak i výpust, bezpečnostní a nouzový přeliv. Dále se bude opravovat i zátopa a přeliv,“ vyjmenoval Mrkos jen některé úpravy, které vodní plochu po odbahnění čekají. Doplnil, že s přípravnými pracemi se má začít zřejmě na konci třetího čtvrtletí letošního roku. Celá akce by pak měla trvat přibližně jeden a půl roku.

Pozorovatelna, hřiště i molo

Kromě rekonstrukce samotného rybníka se ale celkem výrazně změní také jeho okolí. „Dojde k výměně autobusové zastávky na Novoměstské ulici, přičemž za touto novou zastávkou vznikne i altán. V okolí přibude například ornitologická pozorovatelna, vodní hřiště nebo menší molo na jižní straně nádrže,“ vyjmenoval starosta.

„Horňák“ obkrouží řada cest pro pěší, přibude rovněž nové veřejné osvětlení, zeleň nebo lavičky, odpadkové koše a další mobiliář. A byť se má celá oblast, která se nachází v těsné blízkosti rušné křižovatky Novoměstské, Brněnské, Horní a Smetanovy ulice, stát odpočinkovou zónou, s koupáním tam lidé počítat nemohou.

Z divokého rybníka poblíž centra Žďáru bude ekopark za 65 milionů

Mola, „pláž“ a pohodlnější přístupy k vodě budou sloužit spíše pro relaxaci, pozorování četného vodního ptactva a také pro vzdělávání – k dispozici ostatně bude i environmentální učebna. Nádrž také nebude, stejně jako je tomu nyní, ani v budoucnu sloužit pro intenzivní chov ryb. Právě to se totiž v minulosti neblaze podepsalo na kvalitě vody.

Finální cenu za obnovu Horního rybníka budou znát Žďárští až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

Většinu nákladů by ale měla pokrýt dotace, již se městu povedlo získat. „Ta činí 54 milionů korun,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Dodala, že projekt prošel od jeho zveřejnění několika úpravami.

Zrušen byl – kvůli zachování klidu pro hnízdící ptactvo – původně plánovaný přívoz na ostrůvek. Změna nastala třeba i ve vedení některých cest.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Do sněmovních voleb na Vysočině kandiduje 230 lidí, méně než před čtyřmi lety

O místo v Poslanecké sněmovně usiluje letos na Vysočině 230 kandidátů z 18 politických stran, hnutí a koalic, asi o čtvrtinu méně než před čtyřmi lety....

19. srpna 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

O místo ve Sněmovně usiluje ve Zlínském kraji 283 kandidátů, méně než minule

O místo v Poslanecké sněmovně usiluje letos ve Zlínském kraji 283 kandidátů z 21 politických stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety to bylo 327 kandidátů z 18...

19. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Na kandidátkách v Karlovarském kraji je 183 lidí, méně než v roce 2021

Do sněmovních voleb bude letos v Karlovarském kraji kandidovat 183 lidí. Je to o 11 méně než před čtyřmi lety. Oproti minulým volbám se na kandidátkách mírně...

19. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

U Svitav se zřítila část vrtule z větrné elektrárny. Možná ji zasáhl blesk

V obci Karle na Svitavsku koncem minulého týdne spadla část vrtule u větrné elektrárny. Nikdo nebyl zraněn, příčina pádu je zatím neznámá. Hasiči nevyloučili zásah bleskem.

19. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Tyršovy sady v Pardubicích čeká další obnova, práce potrvají asi tři roky

Tyršovy sady v Pardubicích po deseti letech od velké revitalizace čeká další menší obnova. Město rozdělí práce do několika let. ČTK to řekla náměstkyně...

19. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Muže svázali a ukradli mu zlato z dědictví. Lupiči dostali šest až osm let

Až osm let vězení čeká členy organizované skupiny, která se loni v červnu podle obžaloby vloupala do rodinného domu v Semilech, svázala jeho majitele a okradla ho o zlato a cennosti. Krajský soud v...

19. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Vesnici roku Roprachtice znáte z filmů, oblíbil si ji i slavný rapper

Nemá ani 300 obyvatel, přesto je v obci bohatá nabídka kulturních akcí doplněná o přírodní krásy nedalekých hor. Své místo si zde našel i slovenský rapper Majk Spirit. Roprachtice na Semilsku letos...

19. srpna 2025  16:12

V Brně začnou v pátek veletrhy módy, drží se i přes trable módních odvětví

Na brněnském výstavišti začnou v pátek třídenní veletrhy módy Styl a Kabo, které se daří udržovat a dokonce mírně zvětšovat, přestože evropský textilní, oděvní...

19. srpna 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Nejdek obnovil 30 let chátrající školku, rekonstrukce stála téměř 29 milionů

Nejdek na Karlovarsku dokončil kompletní rekonstrukci nepoužívané zchátralé budovy mateřské školy v Lipové ulici. Opravy stály skoro 29 milionů korun, řekla...

19. srpna 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Státní památky v Plzeňském kraji otevřou v sobotu brány pro noční návštěvníky

Státní památky v Plzeňském kraji se v sobotu 23. srpna po roce opět otevřou po setmění. Na tradiční Hradozámeckou noc připravily kostýmované prohlídky,...

19. srpna 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

19. srpna 2025  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.