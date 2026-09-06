Nový venkovní bazén v Pelhřimově má za dva roky sloužit všem generacím

Eva Streichsbierová
  10:12aktualizováno  10:12
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Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.

Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu. | foto: Vitualizace: MÚ Pelhřimov

Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
7 fotografií
Letošní léto pomalu, ale jistě končí, ovšem v Pelhřimově už nyní myslí na ta, která teprve přijdou. Do další fáze přípravy se totiž posouvá dlouho očekávaný projekt – výstavba nového venkovního bazénu.

„Do poloviny září by mělo město obdržet k finální kontrole projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr. Následovat bude poté příprava výběrového řízení na zhotovitele,“ prozradila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Samotné stavební práce by se podle předpokladů měly spustit po letní sezoně v druhé polovině příštího roku. „Naším cílem je, aby byl nový venkovní bazén připraven pro léto 2028. Jsme rádi, že se jeho realizace postupně konkrétně přibližuje,“ pochvaloval si starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu.
7 fotografií

Nadšení neskrývá ani řada místních obyvatel, což ostatně potvrzují i některé příspěvky na sociálních sítích. „Super, už aby to bylo. To bude bááájo,“ napsal například jeden s diskutujících pod zveřejněnou vizualizací budoucího bazénu.

A další se k němu postupně přidávali: „Snad bude dostatečně velký. Na venkovní bazén se mega těšíme.“ – „Už se nemůžeme dočkat.“ – Paráda, děkujeme!“…

Návštěvníci si zasportují i odpočinou

Nová zveřejněná vizualizace přibližuje podobu moderního venkovního areálu, který má nabídnout zázemí nejen pro koupání, ale také pro sport, odpočinek a trávení volného času.

Projekt počítá s vybudováním nerezového bazénového komplexu, zázemí pro návštěvníky a obsluhu, občerstvením i rozsáhlými úpravami okolních ploch.

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„Hlavní část areálu bude tvořit víceúčelový zážitkový bazén a samostatná část je v plánech určená předškolním dětem. Víceúčelový bazén by měl být zakončen adrenalinovou částí s tobogánem o délce přibližně 41 metrů a širokou skluzavkou. A chybět nebude ani plavecká dráha délky 25 metrů,“ zmínila Unterfrancová.

Projekt podle ní počítá také se vzduchovými masážními pololehátky a lavicemi, perličkovou masáží, hydromasážními tryskami, chrliči nebo proudovým kanálem. Pro aktivní vyžití budou k dispozici také šplhací síť a basketbalový koš.

„Víceúčelový bazén má mít maximální rozměry přibližně 43,7 krát 17,6 metru, hloubku od 0,6 do 1,6 metru a vodní plochu zhruba 770 metrů čtverečních. Předpokládaná provozní teplota vody je 30 až 32 stupňů Celsia,“ dodává.

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Některým obyvatelům Pelhřimova ovšem přijdou zveřejněné parametry budoucího bazénu nedostačující. „Vypadá to celkem dobře, ale asi bych plánoval větší vodní plochu. Tedy dle mého názoru. Jinak aspoň něco tady bude…,“ napsal jeden z „kritiků“.

„Na okresní město mi to taky přijde zoufale malé. Poslední uveřejněná kapacita je myslím 133 osob, kapacita dětského brouzdaliště 27 osob. Ale jak už někdo psal, lepší alespoň něco než nic,“ zapojil se další diskutér.

Bezbariérový přístup je samozřejmostí

Samostatnou část areálu by měl tvořit právě bazén pro předškolní děti, na který naváže spray park s vodními herními prvky. Travnaté plochy kolem bazénů budou upraveny jako slunicí a odpočinkové louky. Návštěvníkům poslouží lehátka, lavičky, stoly, židle a slunečníky.

Projekt ovšem zahrnuje také nové terénní a sadové úpravy. „Od začátku jsme chtěli, aby nový areál nabídl vyžití všem generacím a aby se tu dobře cítily především rodiny s dětmi. Důležité je pro nás i zastínění dětské části a dostatek prostoru kolem bazénů, kde budou moci rodiny společně trávit celý letní den,“ uvedl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

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Důležitou součástí projektu má být také nový výtah v místě stávajícího schodiště do krytého plaveckého bazénu, který zajistí bezbariérové propojení jednotlivých úrovní areálu, stejně jako přístup do bazénu pomocí přenosného bazénového zvedáku.

„U takto významné veřejné stavby považujeme bezbariérovost za samozřejmost. Areál musí být dobře přístupný nejen lidem s omezenou schopností pohybu, ale také seniorům nebo rodičům s kočárky,“ doplnil místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.

Nový venkovní bazén má podle něj do budoucna výrazně rozšířit možnosti letního sportovního a rekreačního vyžití v Pelhřimově.

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