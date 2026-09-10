Veřejnosti se při Dnech evropského dědictví na Vysočině otevřou desítky památek

Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek. Připojí se ke Dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a neděli prohlédnout i hrobku rodu Pallavicina u Jemnice na Třebíčsku. V sobotu 19. září se veřejnosti zase otevřou běžně nepřístupné havlíčkobrodské kostely, o jejichž návštěvu bývá při akci mimořádný zájem, řekla ČTK koordinátorka kultury a cestovního ruchu v Havlíčkově Brodě Anna Marie Formánková.
"Lákají nejvíc kostely, které nebývají často přístupné. U nás je to určitě kostel Nanebevzetí Panny Marie, potom klášterní kostel, kostel u svatého Vojtěcha a svaté Kateřiny. V každém kostele je doprovodný program, takže každá ta památka opravdu ožije," řekla Formánková.
Přístupná bude v Havlíčkově Brodě, který si 19. září zároveň připomene 770 let od první písemné zmínky o městě, i část podzemí ve Svatovojtěšské ulici. Desítku památek pak bude možné tuto sobotu navštívit v Pelhřimově. V doprovodném programu bude také komentovaná prohlídka městem, dobová módní přehlídka nebo koncert v kapli Svatého Kříže. Jemnice kromě hrobky nabídne i návštěvu svých kostelů nebo zámku, ve kterém budou i komentované prohlídka rozsáhlého modelu města nebo koncert.
Dny evropského dědictví se v Česku konají od roku 1992, cílem je propagace historického dědictví. Každoročně otevírají architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie a knihovny, technické památky a další prostory. Letošním tématem je architektonické dědictví. Celostátní slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví bude letos 12. září v Chrudimi. Díky akci bude možné navštívit 669 památek, loni jich bylo téměř 700. Seznam všech památek a akcí je uveden na webu Dnů evropského dědictví.