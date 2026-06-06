Vesnicí roku na Vysočině je Osová Bítýška na Žďársku, o titul soutěžilo 18 obcí

Vesnicí roku na Vysočině se letos stala Osová Bítýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Výsledky dnes ČTK sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní Město na Havlíčkobrodsku.
Osová Bítýška je šest kilometrů od Velké Bíteše. "Už loni se Osová Bítýška zapsala do listiny vítězů s oceněním bílé stuhy za práci s mládeží, letos krajská komise rozhodla o zlaté stuze," uvedl hejtman Martin Kukla (ANO).
V obci to žije především díky podpoře a fungování místních spolků, které spolupracují se základní školou a farností, uvedli hodnotitelé. Při výstavbě je respektovaný venkovský ráz. Na konci loňského roku byla například dokončená nízkoenergetická dřevostavba pro dětskou skupinu. V obci je knihovna, pošta, zdravotní středisko s ordinací praktického a zubního lékaře, centrum sportu, kultury a zájmové činnosti, fotbalové a tenisové hřiště i naučná stezka.
"Máme z tohoto ocenění obrovskou radost, protože je výsledkem práce a úsilí mnoha lidí, kterým na naší obci záleží," uvedla starostka Lenka Štěpánková (nestr.) na webu obce.
Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny letos získala obec Vilémovice na Havlíčkobrodsku. Za společenský život a inovace byl modrou stuhou oceněný Sazomín na Žďársku. Spolupráci obce se zemědělským podnikem vyzdvihla komise v Senožatech na Pelhřimovsku, mají oranžovou stuhu. Zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu a životní prostředí dostal Herálec na Žďársku.
Cenu naděje pro živý venkov má Růžená na Jihlavsku. V Suché na Jihlavsku komise ocenila záchranu pozdně středověkého špýcharu, ve Skuhrově na Havlíčkobrodsku se jí líbila nová multifunkční obecní budova a v Netíně na Ždársku novostavba obecního úřadu. Výsledky krajského kola jsou na webu kraje.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji domova. Krajský vítěz postupuje do celostátního finále.