Havlíčkův Brod odmítl stavbu větrníků vyšších, než je Žižkovská věž v Praze

Martin Vokáč
  14:12aktualizováno  14:12
Stavbu větrných elektráren u místní části Květnov odmítlo vedení havlíčkobrodské radnice. U silnice směrem na Jihlavu jižně od města chtěly větrníky vysoké až 250 metrů stavět tři společnosti. Vedení městského úřadu má výhrady a nechce se k ničemu vázat, dokud nebudou přesně stanovená místa, kde lze elektrárny postavit.
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na...
Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální...
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha...
Tubus elektrárny je vysoký téměř osmdesát metrů. Je sestaven ze tří dílů....
17 fotografií

Nabídku na výstavbu větrných elektráren dostala havlíčkobrodská radnice od společností ČEZ, Future Flow a Jipocar Power. Všechny tři chtěly postavit jedno takové zařízení poblíž Květnova. Dvě elektrárny měly stát u silnice na Jihlavu na Hutském vrchu, třetí jen o kousek dál. Každá by měla mít maximální výkon 6 megawatt (MW).

Podle místostarosty Libora Honzárka by však stavby byly až přílišným zásahem do krajiny. Vedení města zarazila hlavně jejich výška, která by se měla pohybovat od 200 do až 250 metrů. Považuje to za velice přehnané.

Stonařovští odmítli rozšíření větrného parku. Výsledky ankety si přišli pohlídat

„Pro srovnání, věž kostela Nanebevzetí Panny Marie je vysoká 51 metrů. Elektrárny by tak byly vlastně čtyři věže na sobě. V okruhu deseti kilometrů by byly zřetelně viditelné ze sedmdesáti procent území. Větrníky by byly vyšší i třeba než Žižkovská věž v Praze (ta měří 216 metrů – pozn. red.),“ pravil místostarosta.

„To by byla zásadní proměna reliéfu. Uvědomujeme si, že obnovitelné zdroje energie potřebujeme, ovšem nikoliv takto dramatické,“ dodal.

„Počkejme si na akcelerační zóny“

Investoři městu nabídli kompenzace. Jaké konkrétně, radnice nesdělila. Podle Honzárka ale byly štědré. Kvůli nabídnutým benefitům už dříve záměr podpořili obyvatelé Květnova. Větrníky by ale zasahovaly do výhledu i lidem ze sousední Okrouhličky či dalších brodských osad Svatý Kříž a Suchá, kteří by žádné výhody neměli.

Opoziční zastupitel, předseda výboru pro životní prostředí a ochránce přírody Václav Hlaváč upozornil, že se v krajích připravují takzvané akcelerační zóny. To budou pečlivě vybrané lokality, kde by podle objektivních skutečností měly větrné elektrárny nejmenší dopad na krajinu.

Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností.
Komplex dvou větrných elektráren, které jsou v provozu od roku 2009, najdete na Vysočině u obce Věžnice. Díky nadmořské výšce jsou zde příznivé větrné podmínky. Stroje, které spadají do portfolia obnovitelných zdrojů energie Skupiny ČEZ, pokryjí roční spotřebu víc než dvou tisíc domácností.
Větrné elektrárny u Věžnice jsou v provozu od konce roku 2009. Jejich maximální výkon činí 2 MW. Včetně listů rotorů jsou vysoké 126 metrů. Dnes už se běžně staví větrné elektrárny dvakrát tak vysoké a několikanásobně výkonnější.
Jeden počítačový terminál je pod elektrárnou, druhý nahoře v gondole. Obsluha se z nich dozví veškeré údaje o chodu elektrárny, výkonu i třeba síle a směru větru. Na snímku ho obsluhuje vedoucí provozu ČEZ Obnovitelné zdroje Ondřej Němec.
17 fotografií

„Zatím je to jen v návrzích. Počkejme na jejich vyhotovení a schválení, což by mělo být přibližně v polovině příštího roku. Podle konceptu akceleračních zón pak jednejme,“ vyzval své kolegy v zastupitelstvu.

Stejného názoru je i Honzárek. „Jsme ochotni se s některými větrnými elektrárnami smířit. Ale měla by v tom být určitá logika a přiměřená podoba. Nechceme dělat spontánní rozhodnutí. Počkáme na vyhotovení akceleračních zón, do té doby se nebudeme k ničemu smluvně zavazovat,“ konstatoval.

V některých obcích se s investory dohodli

Na Vysočině je v tuto chvíli sedm větrných elektráren. Už roky se jejich počet nezměnil. Zatím poslední dvě byly postavené v roce 2009 u Věžnice na Havlíčkobrodsku. Další výstavbu tenkrát plošně zastavil Kraj Vysočina. I když se pravidla v posledních letech uvolňují, žádný z připravovaných nových projektů se výstavbě zatím neblíží.

24. června 2024

Větrná energetika se i na celostátní úrovni dostává mezi podporované zdroje energie. Investoři se objevují napříč celým Krajem Vysočina, s představiteli obcí jednají na více místech. Někde už se dohodli, jiná sídla elektrárny na svém území odmítla.

V pokročilém stavu jsou kontakty energetiků například s obcemi Přibyslavska. Některé z nich už v minulosti se stavbou vyslovily souhlas, Přibyslav například podepsala se společností ČEZ memorandum o spolupráci v případě výstavby větrných parků u Dolní a České Jablonné.

Stavbě větrných elektráren se Vysočina nevyhne. Ale s mírou, radí politici

„Pro Přibyslav jako takovou by to mohlo být poměrně schůdné řešení. Je to od města v dostatečné vzdálenosti, větrníky by zároveň nestály na každém kopci,“ podotkl přibyslavský starosta Martin Kamarád. Nyní podle něho probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků a připravují se podrobná měření a jednání s obcemi.

Letošní referenda? Polovina pro, polovina proti

S letošními sněmovními volbami se na toto téma konala referenda v šesti obcích Vysočiny. Stavby větrných elektráren podpořili obyvatelé Stonařova a Věžničky na Jihlavsku a Menhartic na Třebíčsku. Proti větrníkům se naopak vyslovily většiny občanů v Polné na Jihlavsku, Černovicích na Pelhřimovsku a v Nových Dvorech na Žďársku.

I v případě Havlíčkova Brodu se v souvislosti s větrníky hovoří ještě minimálně o jedné lokalitě. „Víme o aktivitách například u místní části Jilemník. Ale žádný konkrétní projekt nám prozatím předložen nebyl,“ poznamenal Libor Honzárek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.