Větrný Jeníkov pracuje na studii opravy místního zámku

Větrný Jeníkov na Jihlavsku pracuje na studii obnovy částí zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který obci chybí. Hrubý odhad nákladů je 20 milionů korun, řekl ČTK starosta obce Pavel Koníř. Zámek obec od loňských Vánoc pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Na prohlídky přicházejí lidé z celého Česka, které zajímá běžně nepřístupná historická architektura.
"Byla to taková spontánní akce mojí ženy, které bylo líto, že zámek pořádně nikdo neviděl. I místní často znali jen úřad, zelený salonek, knihovnu a někdo svatební místnost. O historii nikdo moc nevěděl," řekl Koníř. Jeho žena Eva, profesí zdravotní sestra, zámkem také provází. Měsíčně se konají asi čtyři devadesátiminutové prohlídky, častěji o víkendech. Na zámku se letos uskuteční i Hradozámecká noc, která bude 22. srpna.
Zámek má přibližně osm let nové střechy, což je podle Koníře pro zachování památky podstatné. Velmi poničená je hlavně fasáda. Využívá se asi jen polovina objektu, ve kterém je i pošta a knihovna.
Na rekonstrukci měla obec už i stavební povolení, jeho platnost ale loni vypršela. "Bereme to jako výzvu. V zastupitelstvu jsme se shodli, že předchozí záměr, což mělo být muzeum RAF, které tady má pronajato pár místností, nebyl pro obec až tak zajímavý, abychom kvůli tomu dělali mnohamilionovou investici," řekla Koníř.
Místo toho chce obec upravit levé křídlo zámku. Studii na to zpracovává architektka Zuzana Hrubešová. Předběžná dohoda s památkáři podle starosty umožní i stavební zásahy tak, aby vznikl společenský sál i menší kinosál s demontovatelným hledištěm, který tak bude univerzální. Kulturní dům sice v obci je, ale vlastní ho soukromník, řekl Koníř. Vedle společenských místností vhodných také pro pořádání svatebních hostin, vznikne v zámku novomanželské apartmá, aby mohla obec vedle obřadů svatebčanům nabídnout větší servis.
Kdy rekonstrukce začne, bude podle starosty záviset i na možnosti financování. Obec s ročním rozpočtem okolo 27 milionů korun by na ni chtěla získat dotace. Zatím je připravená hradit jen rekonstrukci toalet v místě, která vyjde asi na 600.000 korun. Práce mají začít v září. Vyměňovat by se ještě letos mohlo i osvětlení, na které obec dostala 160.000 korun od Kraje Vysočina.
Původní středověká tvrz byla v 17. století přestavěna na raně barokní zámek. Dalšími úpravami prošel objekt v 18. století, když byl majitelem Jan z Minetti. Zámek se přestavoval i v roce 1840, když ho několik desítek let před tím poničil požár. Svou současnou podobu ale získal až mezi lety 1905 a 1907 novobarokní úpravou, kterou si objednal tehdejší majitel Richard Fiedler. Od roku 1950 zámek vlastnil stát, který v něm udělal byty. V majetku obce je od roku 2000.