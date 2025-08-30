Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Martin Vokáč
  14:32aktualizováno  14:32
Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského podniku, umístění na periferii i na obsazení problémovými lidmi. I když se nelíbí ani zástupcům radnice, vydat za něj miliony odmítli.
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti...

Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ji nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti...
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti...
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti...
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti...
7 fotografií

Dům stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod býval v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ho nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923 jako šlechtitelská stanice brambor založená Družstvem pěstitelů zemáků v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě.

Sativa v Keřkově provozovala velký zemědělský areál s množstvím skleníků i třeba laboratoří. Na svět tu přišlo několik speciálních odrůd brambor. Nejznámější jsou dodnes Keřkovské rohlíčky. Ty si popularitu drží už od druhé světové války. Mají specifický podlouhlý tvar a jedinečnou chuť, která se projeví především v bramborovém salátu.

Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ji nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923.
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ji nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923.
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ji nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923.
Vila stojící na okraji Keřkova při silnici na Havlíčkův Brod bývala v minulosti chloubou. Pro své zaměstnance ji nechala postavit společnost Sativa Keřkov. Ta vznikla už roku 1923.
7 fotografií

Právě pro zaměstnance šlechtitelské stanice byla rozlehlá vila původně určená. „Žilo v ní několik rodin. My kluci jsme tam byli spokojení. Pěkné bydlení, velký dvorek k zábavě,“ popisoval v minulosti jeden z jejích bývalých obyvatel.

Jenže časy se mění. Po sametové revoluci se změnily i majetkové poměry a velká zemědělská družstva se rozpadala či transformovala na soukromé společnosti. A na převody majetku doplatila rovněž keřkovská vilka. Nakonec se stala majetkem jedné z nástupnických společností původní Sativy, firmy Astiva.

Přišly rodiny, které k problémům nemají daleko

I s obyvateli vily to šlo z kopce. Místní zemědělce a šlechtitele nahradily rodiny, které k problémům nemívají daleko. „Přišla romská rodina, nepřizpůsobiví, nebyli to místní. Rázem stoupla kriminalita, objevovalo se nějaké vyhrožování. Ti během pár let dokázali vilu totálně vybydlet,“ konstatuje přibyslavský starosta Martin Kamarád.

To byla pro vilku zřejmě konečná. „Co kdo bude dělat s takovou ruinou v malé vesničce? “ ptá se Kamarád. Vždyť cena oprav by se šplhala do vyšších desítek milionů korun. V podstatě by se dům stavěl znovu.

Humpolec zpřístupní jedinečnou Medovu vilu. První prohlídky jsou vyprodané

Byť je po novém moderním bydlení v Česku hlad, podle starosty by bylo velmi těžké byty v Keřkově udat. „Lidé nemají zájem bydlet v takových bytech na malé vsi, kde vlastně nic není. Vidíme to na případu Ronova. To je podobná místní část, také podél silnice I/19. Opravili jsme tam městské byty, ale zaplnit je není jednoduché. Na taková místa se lidem nechce,“ vysvětluje přibyslavský starosta.

I proto vedení města odmítlo nabídku majitele objektu. Ten vilu nabízel radnici k odkupu. Měl si při tom říct o čtyři miliony korun. „Na to, v jakém je vila stavu a kolik bychom do ní museli investovat, to jsou nehorázné peníze. Vždyť samotná demolice by přišla na sedmimístnou částku,“ podotkl Martin Kamarád.

Aspoň, že vila (zatím) nikoho neohrožuje

Právě budoucí využití vidí jako poměrně problematické. Bez výrazných investic se s domem nedá nic dělat. A každému je jasné, že investice se jen tak nevrátí. „Bohužel, je to tak. Nevěděli bychom, co si s takovým majetkem počít,“ krčí rameny starosta města.

Rád je alespoň za to, že ruina vily nikoho neohrožuje. Ač má rozbitá a vytlučená okna, pozemek je oplocen – byť v jednom místě je plot povážlivě nakloněn – a brány jsou zamčené na řetězy. Alespoň v základní míře je zabezpečen, aby se do něj nedostaly třeba děti, které by si uvnitř mohly ublížit. Pokud by se jednalo o otevřené prostranství, měla by radnice větší starosti.

Průvodce mapuje slavné jihlavské vily, svou historií dokážou mnohé překvapit

Vlastník domu, byť podle Kamaráda už v minulosti několikrát sliboval opravu, zatím nekoná. Podle údajů v obchodním rejstříku má sídlo v Praze, avšak členové jeho představenstva jsou z Havlíčkova Brodu, Okrouhlice a Jihlavy. Firma nemá aktivní webové stránky, neuvádí na sebe ani žádný kontakt.

Podle přibyslavské radnice může být brzy ještě hůř. Stejná firma je totiž majitelem části areálu někdejší Sativy přes silnici. Zatímco v části pokračuje činnost pod hlavičkou akciové společnosti Sativa Keřkov, majetek, který patří firmě Astiva, leží ladem.

„Chátrá to tam. Máme obavy, aby se z toho zanedlouho nestal klasický brownfield. Bohužel, jako město s tím nemůžeme nic dělat. Snad jen apelovat na vlastníka, případně na stavební úřad,“ podotkl Martin Kamarád.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Společnost Blackview představila na veletrhu IFA 2025 řadu odolných produktů nové úrovně

30. srpna 2025  14:44

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

30. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Coventry reaguje na tvrzení společnosti Lapetus o ochraně obchodního tajemství

30. srpna 2025  14:22

Pavlova slabost pro rychlé vozy. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské...

30. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  13:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky ohroženého daňka mezopotámského

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky vzácného daňka mezopotámského, který patří mezi nejohroženější kopytníky na světě. Chovatelé mají z mláďat velkou...

30. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v...

30. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani...

30. srpna 2025  12:28

Pěstitelka: Květiny mohou pomoci zlepšit stav půdy i rozmanitost živočichů

Pěstování květin může pomoci zlepšit stav půdy i rozmanitost živočichů. V ekologickém zemědělství se vyplácí sázet na různé druhy a rozkládat tím riziko...

30. srpna 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony. Zazní hity...

30. srpna 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

Draví ptáci v Zoo Brno budou mít novou voliéru

Draví ptáci z brněnské zoologické zahrady budou mít novou voliéru s odstavnou a expoziční částí. Vyjde na 21,3 milionu korun, dokončena má být v roce 2027....

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Ve škole v Semilech vybuduje Liberecký kraj za 186 mil. Kč centrum vzdělávání

Stavbu centra vzdělávání pro stavební obory připravuje Liberecký kraj ve Střední škole v Semilech. Projekt za bezmála 186 milionů korun je nejdražším ze čtyř...

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.