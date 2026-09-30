Vír a Hubenov mají zásoby vody snížené na polovinu, odběr pitné vody není omezen

Vodárenské nádrže Vír na Žďársku a Hubenov na Jihlavsku mají kvůli suchu snížené zásoby vody na polovinu. Vír na řece Svratce má aktuálně zásobní prostor naplněný ze 47 procent a Hubenov ze 49 procent. O něco lépe je na tom nádrž Mostiště s naplněností 64 procent a Nová Říše, která má zásobní prostor plný ze čtyř pětin. Podle Povodí Moravy to jsou podobné stavy jako v suchých letech 2015 až 2018. Odběry vody z těchto nádrží pro úpravu na pitnou vodu jsou bez jakéhokoliv omezení, ani to nikde nehrozí. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí povodí Jana Kučerová.
Hladina vírské nádrže na řece Svratce je teď na kótě 448,88 metru nadmořské výšky. Ještě téměř o dva metry níž byla v září 2018. Tehdy hladina vody ve Víru do začátku prosince klesla o dalších 2,3 metru, než se přehrada začala zase plnit vodou. "Ani v této době nebyl nijak omezen vodárenský odběr," uvedla mluvčí.
Kvůli úbytku vody ve vírské přehradě se tam chodí dívat o něco víc turistů než je obvyklé. Zůstávají na přístupových komunikacích. "I přes nízkou úroveň hladiny vody stále platí zákaz vstupu a vjezdu do prvního ochranného pásma nádrže, a není tedy možné sejít k hladině," připomněla Kučerová.
Provoz bloků Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku podle společnosti ČEZ suché počasí nijak neomezuje. "Nepočítáme ani s tím, že by k tomu v budoucnu došlo," uvedl mluvčí Petr Šuleř. Doplnil, že elektrárny Dukovany i Temelín využívají k chlazení kondenzátorů uzavřený okruh zahrnující chladicí věže. "V jejich případě je tak odběr vody řádově nižší než u elektráren s průtočným chlazením. Díky tomu nejsou závislé na okamžitém průtoku nebo teplotě vody v řekách," uvedl.
Podrobnosti k aktuální zaplněnosti zásobních prostor přehrad na území Povodí Moravy jsou na webu.