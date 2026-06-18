Vlak dnes odpoledne v Jihlavě srazil muže, zraněním podlehl. Nehoda se stala směrem na Rantířov, provoz na trati byl přerušený přes dvě hodiny. Náhradní autobusy jezdily mezi stanicemi Jihlava město a Kostelec u Jihlavy. Jde o úsek trati mezi Havlíčkovým Brodem a jihočeským Veselím nad Lužnicí, po níž jezdí i rychlíky. České dráhy informovaly na webu o obnovení jízd vlaků po 16:30.
Událost se stala před 14:00 v Jihlavě Na Dolech. Muže, který se podle drah pohyboval v kolejišti, srazil rychlík. Utrpěl vážná zranění, jimž i přes okamžitou resuscitaci podlehl, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Okolnosti nehody prověřují kriminalisté.