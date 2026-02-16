Zemědělce na Žďársku překvapil putující vlk, vidělo ho hned několik lidí

Jana Nedělková
  13:02aktualizováno  13:02
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny evidují několik oznámení o výskytu vlka na Žďársku. Šelmu, přebíhající beze spěchu silnici u Čebína na Tišnovsku, zachytil jeden z řidičů 2. února. Později hlásili vlka i zemědělci u Velkého Meziříčí. Dle ochranářů jde zřejmě o jedno migrující zvíře.

Migrující vlci jsou často mladí jedinci, opouštějící rodinné smečky. Jeden z nich byl viděn na Velkomeziříčsku. | foto: Miroslav Sedláček

„Při středečním odpoledni čtvrtého února způsobila rozruch mezi místními obyvateli vcelku nebývalá událost. Okolím vesnic totiž procházel vlk, kterého zahlédlo několik pozorovatelů. Jednalo se s největší pravděpodobností o jedince, který byl o dva dny dříve spatřen u Čebína a den předtím u Velké Bíteše,“ popsal velkomeziříčský zastupitel Jan Oulehla. Šelmu zemědělci spatřili během dne v okolí vesnic Kúsky a Dolní Radslavice.

Analýza DNA potvrdila, že útočil vlk. Případů přibývá, stáda potřebují ochranu

Hlášení potvrdili i ochranáři. „Jedinec, který byl zaznamenán na Velkomeziříčsku, tam doputoval pravděpodobně z Moravského krasu přes Tišnovsko a Velkobítešsko,“ uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Vysočina. Doplnil, že vlk je velmi pohyblivý tvor a zvládne za den, či spíše za noc, i značně dlouhé trasy.

Migrující zástupci této zvláště chráněné šelmy nejsou podle Hlaváče dnes už zdaleka tak výjimečnou záležitostí jako v minulosti. Lidé nemusí mít z putujících zvířat obavy. „Tito jedinci zpravidla nezpůsobují ani škody na hospodářských zvířatech, živí se spíše volně žijícími živočichy. Škody bývají většinou spojeny se stálou populací, která má vlčata,“ vysvětlil Hlaváč.

Na Žďársku, na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, se podle jeho slov vyskytuje jedna stálá smečka. Pohybuje se v Ranském polesí. „Ta ale loni vlčata neměla,“ zmínil ochranář.

Hlášení o medvědech vystrašilo lidi na Vysočině i Hané. Nakonec se nepotvrdilo

Několik vlků dlouhodobě pobývá na pomezí Blanenska a Prostějovska. Další zvíře pohybující se v tomto regionu ale zavítalo právě i do již zmíněné CHKO Moravský kras. Vyplývá to z mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí. Jedna z nich v lednu zaznamenala průchod vlka lesem v severní části území. Jde o první jednoznačně doložené pozorování vlka v Moravském krasu.

„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu přímo z CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ okomentoval Antonín Krása z AOPK.

