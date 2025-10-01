Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Autor: evs
  14:32aktualizováno  14:32
Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do stovek tisíc korun.
Fotogalerie2

Šestnáctiletí mladíci mají na svědomí násilné vloupání do různých objektů, včetně rodinných domů a bytů. | foto: Policie ČR

Kriminalisté dávají výrostkům za vinu celkem 14 případů vloupání. Pro většinu z nich si zvolili pachatelé jako místo Chotěboř, ovšem třikrát kradli také v nedaleké obci.

„Dvojice byla na základě shromážděných důkazů obviněna ze spáchání čtyř provinění, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci,“ oznámil Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Na svědomí mají mladí pachatelé podle policie také poničení několika vozidel.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Jak dále dodal, činů se mladíci dopustili ve spolupachatelství, přičemž obviněn z provinění krádeže byl ve dvou případech také jejich stejně starý kamarád.

Do nejrůznějších barů, prodejen, kiosků, prodejního stánku, sportovního areálu, sídel různých společností, ale také do domu a bytů se mladí pachatelé dostávali za použití násilí.

Čtrnáctiletý hoch vzal dědovi klíčky a naboural auto, pak nadýchal jedno promile

„Prostory vždy prohledali a odcizili věci, které na místě nalezli. Bez jejich povšimnutí nezůstala ani dvě odstavená jízdní kola či vozidlo, do kterého vnikli a prohledali ho. Další dvě vozidla poškodili tak, že je postříkali barevnými spreji,“ prozradila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Do prodejny si šli hlavně pro cigarety a alkohol

Výraznější škody způsobili zadržení mladíci především na konci června, kdy rozbili posuvné dveře u jedné z chotěbořských prodejen a následně odtud ukradli velké množství cigaret, alkoholu, energetických nápojů a jiných potravin.

„Krátce před koncem letních prázdnin potom vnikli do areálu autoopravny. V jednom z prohledávaných aut nalezli klíčky, a rozhodli se s ním projet po areálu firmy. Nezkušená jízda bez řidičského oprávnění však skončila postupným nabouráním celkem osmi zaparkovaných vozidel. Způsobili na nich předběžnou škodu přes 300 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Výrostci na útěku z výchovného ústavu přepadli a zbili kolemjdoucího

Podle ní byl jeden z mladíků po provedení nezbytných úkonů převezen do zařízení pro mládež, kde má být nyní umístěn.

„Za spáchanou trestnou činnost lze dvojici uložit trest odnětí svobody až na dva a půl roku. Třetímu mladíkovi hrozí o něco nižší trest,“ dodala Lébrová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Plzeň opraví další fontánu v sadovém okruhu, bude z ní znít Smetanova hudba

Plzeň na podzim začala s opravou další kašny v sadovém okruhu kolem historického centra města. Po rekonstrukci velké kašny před Západočeským muzeem, dokočené...

1. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl nájemní smlouvu dostihového areálu v pražské Chuchli ke konci roku 2025. Se společností Chuchle Arena...

1. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Opava příští rok počítá s participativním rozpočtem, letos není kvůli povodním

Opava pro příští rok opět počítá s participativním rozpočtem, letošní ročník zrušila kvůli loňským povodním. Na nápady předložené obyvateli magistrát uvolní...

1. října 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

1. října 2025  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Krajští radní odvolali ředitele frýdecko-místecké nemocnice. Důvody nejsou jasné

Krajští radní v pondělí odvolali z funkce dlouholetého ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáše Stejskala. Zdravotnické zařízení je příspěvkovou organizací kraje, který ale odmítá blíže...

1. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Hradec Králové posunul půlmiliardový tendr na opravu domu se 403 byty na 8.října

Město Hradec Králové posunulo o šest týdnů termín pro podání nabídek do výběrového řízení na půlmiliardovou rekonstrukci domu se 403 byty pro seniory Harmonie...

1. října 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

V participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé vybírat z 26 návrhů

V letošním ročníku participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé města vybírat z 26 návrhů. Internetové hlasování začalo dnes a potrvá do 31. října. Radnice...

1. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Heršpice v referendu rozhodnou, zda převedou vodovody pod vyškovské vodárny

Obyvatelé Heršpic na Vyškovsku budou při volbách do Sněmovny rozhodovat v referendu o převodu vodovodní infrastruktury do majetku společnosti Vodovody a...

1. října 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

1. října 2025  15:15

Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních...

1. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vychází nová kniha bestsellerové autorky Anety Martinek, Holky to chtěj taky

1. října 2025  15:12

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.