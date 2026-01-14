Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Jan Salichov
  11:52
Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího vodního komplexu na Vysočině našlo téměř 77 tisíc návštěvníků. Od loňského září navíc areál supluje uzavřený bazén Evžena Rošického.
Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.

Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.
Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.
Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.
Vodní ráj v loňském roce navštívilo necelých 77 tisíc lidí. Je to nejméně za ze velmi dlouhou dobu. Na nízké návštěvnosti se podepsala více než půlroční rekonstrukce s omezením provozu, ale i chladnější a deštivější část léta.
15 fotografií

Celková a konečná bilance uplynulého roku ve Vodním ráji zní: 76 838 návštěvníků. Číslo je výrazně nižší než v předchozích letech. Třeba v roce 2024 Vodní ráj navštívilo přes 120 tisíc lidí. Vnitřní areál ale byl od začátku ledna až do konce srpna kvůli výstavbě saunového světa a speciálního bazénu pro plavání kojenců a batolat zcela uzavřen.

„Krytý areál jsme pro veřejnost znovu otevřeli 1. září. Od tohoto data se návštěvnost začala opět rychle zvedat. I díky tomu, že jsme začali poskytovat zázemí plavecké škole a klubům, které se k nám přesunuly kvůli rekonstrukci bazénu Evžena Rošického,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Jen za poslední čtyři měsíce roku tak krytou částí prošlo přes 45 tisíc lidí. Z toho zhruba 17 tisíc tvořily děti v rámci organizovaného plavání, zbytek připadl na rekreační plavce využívající bazén s atrakcemi a parní lázeň.

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou tobogán, skluzavky, divoká řeka, chrliče či vodní hřiby.
Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou tobogán, skluzavky, divoká řeka, chrliče či vodní hřiby.
Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou tobogán, skluzavky, divoká řeka, chrliče či vodní hřiby.
V jihlavském aquaparku Vodní ráj návštěvníkům nově nabízejí možnost zaplavat si v krytém 25metrovém bazénu.
15 fotografií

Venkovní areál se čtyřmi vyhřívanými bazény loni navštívilo 31 367 lidí. Přestože byl otevřen za každého počasí, největší nápor zažil v polovině srpna. „Absolutní rekord padl 15. srpna, kdy do venkovního areálu akvaparku během jediného dne přišlo 2 276 lidí,“ upřesnil Málek.

Bazén E. Rošického stihl jenom půlsezonu

Statistiky SMJ zahrnují i bazén Evžena Rošického. Ten byl v provozu pouze do konce června, poté se jeho brány uzavřely kvůli plánované rekonstrukci. I za pouhý půlrok jím však prošlo 52 649 návštěvníků

Zajímavostí je, že i přes kratší provozní dobu si tamní sauna udržela vysokou popularitu - navštívilo ji 14 365 lidí, což je dokonce více než za celý rok 2024.

Vodní ráj otevřel svou vnitřní část. Provoz i dál budou komplikovat opravy

Aktuálně tak hlavní tíhu plaveckých aktivit v krajském městě nese právě Vodní ráj, který se po modernizaci těší z obnoveného zájmu veřejnosti i sportovních oddílů.

Situace se má změnit v létě, kdy by měla být hotová aktuální rekonstrukce bazénu Evžena Rošického. „Demoliční práce už jsou hotové. V tuto chvíli zhotovitel, což je Metrostav, deklaruje, že dodrží termín, což je konec července,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

„Každopádně nová plavecká sezona by měla začít v září na novém bazénu a Vodní ráj by měl zůstat pro veřejnost,“ dodal Ryška.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:16

Brněnská firma umí zobrazit vnitřní strukturu vzorku z elektronového mikroskopu

ilustrační snímek

Brněnská společnost AdvaScope vyvinula technologii, která umožňuje plastické zobrazení vnitřní struktury vzorku z elektronových mikroskopů. Technologie...

14. ledna 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam napadl dvě vychovatelky, poté ohrožoval nožem i vychovatele, který situaci přišel vyřešit. U toho...

14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj přežil

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však přečkal. Kvůli rozsáhlé modernizaci totiž byla jeho vnitřní část většinu roku 2025 uzavřena. Přesto si cestu do největšího...

14. ledna 2026  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R. Měsíc nato už šestnáct odvážných prvňáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí vplouvá do redakce Metra.

14. ledna 2026  11:48

Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

14. ledna 2026  11:46

Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

Řidič v Jaroměři při dvou kontrolách přiznal vodku

Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen...

14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Americký region ocenil PBS za přínos národní obraně. Firma má v Americe svůj den

14. ledna 2026  11:28

V nemocnicích hradeckého kraje se loni narodilo 2138 dětí, meziročně o 195 méně

ilustrační snímek

V porodnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který v regionu zastřešuje krajské nemocnice, se loni narodilo 2138 dětí. V meziročním srovnání...

14. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Japonský profesor Shigeo Ohta na téma Alzheimerova demence: Proč to vlastně všechno děláme

14. ledna 2026  11:10

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02

Alšova jihočeská galerie zahájí v sobotu sezonu dvěma výstavami

ilustrační snímek

Alšova jihočeská galerie (AJG) zahájí sezonu dvěma výstavami v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jedna z výstav propojí současné sklo...

14. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.