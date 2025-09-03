Vodní ráj otevřel svou vnitřní část. Provoz i dál budou komplikovat opravy

Jan Salichov
  11:12aktualizováno  11:12
Nejprve uzavřená vnitřní část z důvodu modernizace. Poté špatné léto kvůli chladnému počasí a nízké návštěvnosti. Vodní ráj v Jihlavě, největší akvapark na Vysočině, se letos pere s nepříznivými podmínkami. Nyní se uzavřela venkovní část a spustil provoz uvnitř. I ten ale bude komplikovaný.

Do Vodního ráje, který je během budování saunového světa a bazénu pro plavání kojenců a batolat (termín dokončení za rok) stále částečně staveništěm, přibudou účastníci plaveckých kurzů a tréninků, jež za normálních okolností hostí krytý bazén Evžena Rošického. Rovněž ten do příštího léta prochází velkou rekonstrukcí.

Krytá část jihlavského akvaparku Vodní ráj je připravena přivítat návštěvníky. Otevřela se i s několika drobnými novinkami. Provoz však bude komplikovat rezervace třídráhového bazénu pro výuku plavání. (2. září 2025)
„Tím, že je zavřený bazén Evžena Rošického, do Vodního ráje se přesouvá výuka plaveckých klubů. Museli jsme vymyslet, jak skloubit provoz, který se bude křížit s klasickou návštěvou veřejnosti,“ říká Martin Málek, mluvčí společnosti Služby města Jihlavy.

Během všedních dnů tak bazén se třemi pětadvacet metrů dlouhými drahami bude veřejnosti uzavřen. Po celý den bude k dipozici pro výuku plavání, veřejnost do něj bude mít přístup pouze o víkendech.

Venkovní sezonu ovlivnilo chladné počasí

A ohlédnutí zpět? Jako den a noc se bude lišit hodnocení posledních dvou letních sezon Vodního ráje. Zatímco loni zavítalo na otevřenou část jihlavského koupaliště více než 47 tisíc návštěvníků, letos jich bylo „jen“ přes 32 tisíc.

„Sezona vypadala, jak vypadala. Léto nestálo za nic,“ připustil Málek. Při problémech s chladným počasím však návštěvnost nebyla nejhorší za celou historii Vodního ráje. „Z letité zkušenosti víme, že pokud je dlouhodobě hezky, slunečno, teplo a není déšť, lidé se naučí chodit a chodí pravidelně. Takové léto bohužel letos nebylo,“ lituje Málek.

Úpravy Vodního ráje začínají, přibude saunový svět i bazén pro kojence

„Konec června byl úžasný, první týden v červenci to bylo skvělé. Ale zbytek měsíce už to bylo špatné. A v srpnu bylo hezky jen nějakých deset dnů,“ připomíná.

Vodní ráj však ani v chladném počasí nezavíral. „Byli jsme si vědomi, že není otevřený bazén Evžena Rošického. A že krytá část Vodního ráje nebyla v zimě otevřená. Je k dispozici až teď od září. Tak jsme chtěli návštěvníkům umožnit, aby mohli kdykoliv přijít,“ vysvětluje Málek.

„I z toho důvodu, že vodu temperujeme. Takže kdyby si opravdu přišel někdo jen zaplavat, voda měla 25 až 26 stupňů. Horší je to samozřejmě ve chvíli, kdy vylezete z vody,“ podotýká Málek.

„Se saunovým světem budeme atraktivnější“

Třicet tisíc návštěvníků v létě však rozhodně nebere jako neúspěch. „Mohlo by se to tak zdát ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme měli kolem padesáti tisíc. Ale to jsme se vrátili v časech možná dvacet let dozadu, kdy ty návštěvy byly úplně někde jinde,“ říká Málek. Vodní ráj je sice největší, ale zároveň nejstarší akvapark na Vysočině.

„Proč bych nyní jel do Jihlavy například z Třebíče, kde mám nově otevřenou plovárnu?“ připomněl Málek konkurenci zrekonstruované Polanky.

Už žádné fronty u Vodního ráje, lidé si mohou koupit vstupenky v e-shopu

„Očekáváme, že až příští rok otevřeme saunový svět, budeme pro návštěvníky daleko atraktivnější zařízení,“ dodal.

Jihlavský akvapark navíc stále patří k nejnavštěvovanějším atrakcím ve městě. „Letos jsme měli už pětadvacátou sezonu, a když bychom vzali čísla návštěvnosti celkově, tak máme přes čtyři miliony lidí, z toho necelé tři miliony patří krytému areálu. Stále se držíme jako druhé nejnavštěvovanější zařízení v krajském městě, po zoologické zahradě,“ doplnil Málek.

Nové šatny, sprchy, ale také horká pára

Před právě startující podzimní sezonou, kdy Vodní ráj otevře část krytého prostoru, čeká lidi v areálu několik úprav. „Rozhodli jsme se, že zrekonstruujeme šatny a sociální zařízení pro bazénovou část,“ prozradil Málek. „Udělali jsme spoustu práce.“

Kromě výměn dlažby, obkladů a sanitárních předmětů, jako jsou sprchy, umyvadla a záchody, přibyly v areálu v rámci oprav za pět milionů korun rovněž toalety pro vozíčkáře. Novinkou jsou i nové turnikety nebo terminály na nabíjení čipů.

„Máme také další novinku: v prostoru, kde bývala sauna a pára, nyní chystáme bazén pro kojence a batolata. Proto jsme v rámci stávající bazénové haly udělali novou horkou páru se dvěma sprchami,“ prozradil Málek.

Návštěvníci si však naopak budou muset počkat na znovuzprovoznění 108 metrů dlouhého vnitřního toboganu. „Brousí se, spravuje, natírá. Minimálně ještě měsíc nebude fungovat,“ dodal Málek.

