Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice. Je jím nový dvoukomorový zásobník pitné vody v zalesněném svahu v městské části Lesnov. Jeho kapacita je čtyři tisíce kubických metrů. Vodojem se jmenuje Bukovno, jak se dříve někdejší osada Lesnov nazývala.
Stavba stála asi 80 milionů korun, z toho více než polovinu pokryla dotace od ministerstva zemědělství. Na vodojem naváže dva kilometry dlouhé nové potrubí severovýchodní větve městského vodovodu, které povede do průmyslové zóny.
Nejpodstatnějším přítokem do vodojemu bude nový vodovodní přivaděč, který sem dopraví vodu až z přehrady Švihov na Želivce. Ve vodojemu Bukovno se voda z Hosova a Švihova bude míchat dohromady. Tento přivaděč nyní končí ve Štokách. Do Jihlavy tedy chybí dovést dvanáct kilometrů potrubí.
„Stavba přivaděče by mohla začít v roce 2027, náklady se odhadují na zhruba 300 milionů korun,“ sdělil primátor Jihlavy Petr Ryška.
A jak nový vodojem vypadá?
Za vstupem do stavby, z větší části zahloubené v terénu, je vstupní komora. Za ní jsou dvě vzduchotechnické jednotky které odvádějí vlhkost a temperují (udržují teplotu) prostředí komory. V následné armaturní komoře jsou ovládací prvky na potrubí, kde se ovládá – dálkově z dispečinku – například přítok vody do vodojemu – v současnosti z nádrže úpravny Hosov.
Ve dne bude nátok minimální
Charakteristické je zde mohutné potrubí o půlmetrovém průměru. Vodaři ale používají raději údaj, kolik litrů za sekundu potrubím může proudit.
„Jde i o to, jakou rychlostí tam proudí voda, takže tady se předpokládá ve dne nátok minimální, třeba jeden až dva litry, ale přes noc, když je minimální odběr, tak tudy může proudit až dvacet litrů za sekundu,“ řekl stavbyvedoucí Tomáš Kříž z firmy Metrostav, která vodojem Bukovno stavěla.
Potrubí by mělo dokázat jednu komoru vodojemu naplnit během jediné noci, za předpokladu maximálního přítoku z vodních zdrojů. Firma převzala staveniště vodojemu od investora v listopadu 2024. Loni v prosinci dílo předala jako dokončené. Na kolaudaci nyní vodojem čeká.
Chrámy vody se stávají oblíbenými cíli turistů. I když už svému účelu neslouží
„Vytěžili jsme zde 10 tisíc kubíků zeminy, použili 200 tun železa a dva tisíce kubíků betonu. Vytěžená zemina zde byla kompletně opět uložena. Vodojemy této velikosti jsou v České republice výjimečné. Vodojem byl natřen nazelenalou barvou takřka až vojenského typu, aby dobře zapadl do okolního lesa,“ řekl Kříž.
Ve spodní části vodojemu jsou pak dvě rozlehlé vodní komory. Sestupuje se do nich po schodišti, které však bude po zaplnění vodojemu prakticky celé zaplavené vodou. Dosud nenapuštěné komory mají výraznou akustiku s několik sekund dlouhým dozvukem. Do komor ústí přítokové potrubí, u dna je naopak sítem opatřené potrubí odtoku vody do spotřebišť.
Dva vodojemy vedle sebe
Dále je v komoře bezpečnostní přeliv v podobě svislého potrubí, podobného funkcí vzdáleně například stavidlu na rybníce. U dna je ještě také jícen odpadního potrubí, které by se mohlo vyžívat při údržbovém vypouštění komor a následném čištění od nánosů a dezinfekci přibližně jednou za dva roky.
Vedle nového vodojemu Bukovno je ještě starší vodojem s kapacitou dvakrát 400 kubických metrů. „Místo pro vodojemy je zvoleno na jednom z nejvyšších míst v Jihlavě pod kopcem Šacberk, aby voda stékala přirozeným spádem díky gravitaci a měla v potrubí potřebný tlak,“ řekl Kříž.
Město Jihlava žízní, pomoci má nový mohutný vodojem za 77 milionů korun
Město Jihlava nyní zásobuje obyvatele pitnou vodou především z úpravny vody v Hosově, která čerpá z nádrže Hubenov, a z vodárenských rybníků v Pístově. V málo vodnatých letech 2018 a 2019 však tyto zdroje narazily na své limity.
„V sušších obdobích už město balancuje na hraně dostupných kapacit. Bez posílení sítě bychom jen těžko garantovali dostatek vody pro nové byty nebo firmy,“ vysvětlil primátor Ryška.
V některých lokalitách proto dnes město podle něj nemůže bez dalších opatření schvalovat novou výstavbu. Proto má v dalších letech město v plánu také zkapacitnit severozápadní větev vodovodu, který město zásobuje vodou z nádrže Hubenov a úpravny vody na Hosově. Jihlavská vodovodní síť měří 205 kilometrů.