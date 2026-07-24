Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala dnes armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu.
Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z rutinního výcvikového letu, jedna vojákyně zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.
Na náměšťskou základnu dnes znovu přijel velitel vzdušných sil Petr Tománek a také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, který chtěl osobně vyjádřit podporu vedení i všem příslušníkům základny. Zdůraznil, že vyšetřování nehody nemá za cíl hledat viníka. "Jeho jediným cílem je zjistit skutečnou příčinu nehody, abychom z ní vyvodili poučení a udělali vše pro to, aby se podobná událost již neopakovala," uvedl Hlaváč na síti X. Česká armáda tím podle něj chrání to nejcennější, co má, a to jsou životy a zdraví svých vojákyň a vojáků.
Ještě předtím Hlaváč při návštěvě vojenského prostoru Hradiště na Karlovarsku novinářům řekl, že nedokáže předjímat, jak dlouho vyšetřování nehody vrtulníku potrvá. Zástupci armády jsou v kontaktu s rodinami zraněných vojáků. "Velitel základny jel dneska k mamince zemřelé vojákyně, takže i tam jsme v kontaktu," dodal.
Tři zraněné vojáky záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a jednoho do jihlavské nemocnice. Zraněný v jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, dnes ráno byl ještě na jednotce intenzivní péče na traumatologii.
V nemocnici skončili také lidé, kteří se při hašení vrtulníku nadýchali kouře. Podle dřívějších informací záchranáři přepravili do třebíčské nemocnice tři pacienty s těmito obtížemi. Mluvčí nemocnice Jitka Mácová dnes ČTK řekla, že nemocnice v Třebíči ve čtvrtek nakonec přijala sedm lidí, kteří se při nehodě nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni jsou v pořádku, řekla Mácová. Dva podle ní odešli domů ještě ve čtvrtek večer, zbývající byli propuštění dnes.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019 od americké firmy Bell za 14,6 miliardy korun bez DPH, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).